Le meilleur des PC portables 17″ abordables est de retour en promotion à moins de 400 €

Le Lenovo IdeaPad 3 fait partie des ordinateurs portables 17 pouces que l'on recommande, et c'est en très grande partie pour son prix. Actuellement, ce laptop avec Ryzen 5 est même disponible à 399 euros au lieu de 499 euros chez Cdiscount.

Si les ultraportables de 13 ou 14 pouces ont toujours autant le vent en poupe, grâce à leur aspect compact et nomade, les PC portables de 16 ou 17 pouces n’ont pas pour autant été délaissés. Certains utilisateurs préfèrent en effet travailler sur un plus grand écran, ou même regarder des films de façon bien plus confortable. Mais bien souvent, qui dit grande dalle, dit prix très élevé. Heureusement, il est possible de dénicher des laptops de 17 pouces assez peu chers, à l’image du Lenovo IdeaPad 3. Ce dernier n’est pas parfait, mais il a de sérieux atouts, à commencer par son Ryzen 5, sa bonne autonomie et bien sûr son prix, qui ne dépasse actuellement pas les 400 euros.

Ce que propose le Lenovo IdeaPad 3

Une dalle de 17 pouces

Un Ryzen 5 + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une bonne autonomie

Initialement affiché à 499,99 euros, le Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 est désormais proposé à 399,99 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Lenovo IdeaPad 3 (17ALC6). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Lenovo IdeaPad 3 (17ALC6) au meilleur prix ?

Un PC portable plutôt compact pour un 17 pouces

Le principal atout du Lenovo IdeaPad 3, c’est forcément son écran de 17 pouces (diagonale de 43,2 cm), qui permet de disposer d’une grande surface de travail et d’une dalle bien large pour regarder ses films et ses séries de façon bien plus confortable que sur un 13 pouces. Mais même si cet écran de 17 pouces ne fait pas du Lenovo IdeaPad 3 la machine la plus facile à emporter partout avec soi, ses bords d’écran étonnamment fins le rendent plutôt compact pour un 17 pouces, ce qui est plutôt agréable.

Si la taille de cet écran est un véritable avantage pour des tâches de bureautique qui ne nécessitent pas une qualité graphique extraordinaire, la définition HD+ (1 600 x 900 pixels) se révèle vraiment insuffisante pour celles et ceux qui ont l’habitude de faire de la retouche photo. La luminosité est aussi un peu faible. On se concentrera donc sur des tâches bien plus simples, comme du traitement de texte, de la consultation de documents ou de la navigation web de base, surtout que l’écran de 17 pouces permet de positionner deux fenêtres côte à côte sans que leur contenu soit illisible, ou même de multiplier les onglets.

Des performances correctes

À l’intérieur du Lenovo IdeaPad 3, on trouve un processeur Ryzen 5500U six cœurs et cadencé à 2,1 GHz (boost jusqu’à 4 GHz), sans oublier ses 8 Go de RAM. Une configuration plus que correcte pour enchaîner des tâches peu gourmandes et sans ralentissement. Un SSD NVMe de 512 Go complète le tout pour apporter bien plus de réactivité à la machine ainsi qu’un stockage très confortable.

Enfin, pour ne rien gâcher, le Lenovo IdeaPad 3 offre une autonomie bien généreuse. En effet, on peut utiliser le PC portable durant près de 9 heures sur une seule charge, ce qui laisse largement le temps de travailler toute la journée sans que la batterie ne se vide en plein milieu.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles dotés d’un grand écran, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables 17 pouces du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.