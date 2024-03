Lenovo Legion Slim 5 : ce laptop gaming (RTX 4060 + Ryzen 7) perd 400 € grâce à cette offre Cdiscount

Vous cherchez une machine performante et pas (trop) chère ? Ce Lenovo Legion Slim 5 a de sérieux arguments pour vous convaincre, notamment son prix qui passe de 1 499 euros à 1 099 euros chez Cdiscount.

Besoin d’une machine de guerre transportable sans y dépenser un salaire mensuel de ministre ? Certaines marques ont de bonnes références sur le milieu de gamme des laptop gaming à des prix acceptables pour le commun des mortels. Prenez, par exemple, ce laptop de 16 pouces de chez Lenovo, le Legion Slim 5 doté d’une RTX 4060 et d’un Ryzen 7 de dernière génération. Si ça vous intéresse, sachez qu’il est en ce moment disponible avec 400 euros en moins.

Le Lenovo Legion Slim 5 en quelques points

Une RTX 4060 (140W TGP)

Un écran 16 pouces 2,5k à 165 Hz

Un Ryzen 7 de dernière génération avec 16 Go de RAM

Au lieu de 1 499 euros habituellement, le Lenovo Legion Slim 5 (16APH8) est maintenant disponible en promotion à 1 099 euros chez Cdiscount.

Un écran 16 pouces dans un châssis solide, fin et bien construit

Pour un gamer, l’écran est un critère important et il en faut un qui, de préférence, propose un très bon taux de rafraîchissement. Dans cette configuration haut de gamme du Lenovo Legion Slim 5, nous avons une dalle IPS LCD de 16 pouces en définition WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) et avec une excellente fréquence d’images de 165 Hz. Le constructeur annonce également une luminosité de 350 nits, ce qui est là aussi correct malgré les 45 % de l’espace colorimétrique NTSC annoncés. Le châssis quant à lui est doté d’une construction solide, comme d’habitude avec Lenovo, en plus d’une finesse assez importante de 19,9 – 25,2 mm (avec et sans écran rabattu) et d’un poids de 2,4 kg.

La puissance est au rendez-vous

Pour lancer votre bibliothèque de jeux vidéo AAA, vous pouvez compter sur une GeForce RTX 4060 avec un TGP de 140W, vous pouvez donc faire tourner sans problème les titres du moment en résolution native en plus d’activer quelques features comme le ray tracing et le DLSS. Vous pouvez également compter sur une gestion thermique efficace malgré la puissance déployée, notamment grâce à une zone d’échappement d’air élargie. Avec son SSD M.2 PCIe 4.0 de 512 Go, vous aurez pas mal de place pour stocker vos jeux.

Au niveau du processeur, nous avons un AMD Ryzen 7 7840HS à 8 cœurs et 16 threads pouvant atteindre une fréquence turbo de 5,1 GHz. Il est assisté par 16 Go de RAM DDR5 cadencée à 5600 MHz (extensible jusqu’à 32 Go) qui rend le multitâche fluide et agréable. Au niveau de l’autonomie, ne comptez pas sur une journée entière, ce qui est le lot de tous les laptops gamer. En revanche, la batterie de 80 Wh prend la recharge rapide de 300 W capable de refaire 80 % du plein en une demi-heure.

Pour comparer le laptop de Lenovo avec d’autres modèles disponibles à peu près sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.