Moins de 400 €, ça suffit pour jouer sur PC portable pendant les soldes

Les soldes d'été sont avec le Black Friday la meilleure période de l'année pour les gamers grâce aux nombreuses offres sur les laptops gaming, composants, consoles de jeu, etc. Pour les moins exigeants, et surtout les moins fortunés, il existe des configurations intéressantes comme ce Medion Erazer Crawler E30e avec RTX 2050 en solde à 399,99 euros au lieu de 499,99 euros chez Cdiscount.

À côté des gamers qui veulent dépenser sans compter dans une configuration avec RTX 4000, il y a les moins exigeants qui peuvent se contenter d’une carte graphique moins puissante et de jeux sortis il y a quelques années, certains ont tendance à bien vieillir. The Witcher 3 : Wild Hunt est par exemple encore très plaisant à jouer quasiment dix ans après sa sortie. D’ailleurs, ce Medion Erazer Crawler E30e avec RTX 2050 en solde chez Cdiscount devrait vous permettre d’y jouer en haute qualité. Il se négocie actuellement à moins de 400 euros.

Le Medion Erazer Crawler E30e en quelques points

Un écran IPS-LCD de 15,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

Un combo RTX 2050 + Intel Core i5-12450H

Un SSD de 512 Go + 8 Go de RAM DDR4

Au lieu d’un prix barré de 499,99 euros, le Medion Erazer Crawler E30e est maintenant disponible en promotion à 399,99 euros chez Cdiscount.

Ce que vaut une configuration gaming à moins de 400 €

Que vaut une RTX 2050 en 2024 ? Une chose est sûre, il ne faut pas attendre d’elle de faire tourner les jeux AAA les plus exigeants sans que les FPS ne soient à la traîne. Pour donner quelques exemples, Assassin’s Creed Valhalla et God of War (2018) peinent à atteindre les 60 FPS en qualité faible, il vaut mieux se tourner vers des jeux moins récents comme GTA V, encore très divertissant aujourd’hui. La RTX 2050, même avec le ray-tracing, reste une carte graphique d’entrée de gamme de l’avant-avant-dernière génération de Nvidia.

Avec la RTX 2050, le Medion Erazer Crawler E30e se dote d’un Intel Core i5-12450H. Ce processeur, plus récent que la carte graphique, offre des performances solides avec ses huit cœurs et convient parfaitement pour le jeu vidéo. Il peut atteindre une cadence de 4,4 GHz en mode turbo boost et est épaulé par 8 Go de RAM DDR4 pour la partie multitâche. Du côté du stockage, un SSD de 512 Go est à la barre, de quoi se constituer une bonne ludothèque et surtout bénéficier de transferts rapides et de lancements réactifs pour les applications.

Un écran de bonne facture malgré tout

Les Medion Erazer sont d’abord des PC portables visant le meilleur rapport qualité-prix, il ne faut donc pas trop en attendre pour ce qui est du design. Cette configuration arbore un châssis tout ce qu’il y a de plus sobre et des lignes anguleuses, mais il a au moins l’avantage d’être léger avec un poids de tout juste 2 kg. Peut-être est-ce dû à une batterie plus légère, mais rien n’est indiqué de ce côté-là ou en ce qui concerne l’autonomie. Côté connectique, l’Erazer Crawler E30e s’affuble de deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un lecteur de carte microSD et une prise jack 3.5 mm.

L’écran de 15,6 pouces est de même acabit que celui de certains laptops avec RTX 4000. Le constructeur opte pour une dalle IPS-LCD qui confère des angles de vision ouverts et une bonne couverture colorimétrique. Elle est en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), sachant que la RTX 2050 est plus à même de faire tourner les jeux en 1080p, cela convient très bien. Le taux de rafraîchissement pointe quant à lui à 144 Hz, une excellente fluidité pour profiter d’images nettes dans tous les types de jeu. Enfin, précisons que ce laptop est livré sans OS.

