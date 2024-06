Avec moins de 150 € en poche, quel smartphone Samsung ou Xiaomi choisir sur l’entrée de gamme ?

Xiaomi Poco M6 d’un côté, et Samsung Galaxy A05s de l’autre : deux modèles entrée de gamme équilibrés vendus à moins de 200 euros. Mais, lequel des deux en promotion mérite votre argent ? Découvrez notre comparatif afin de déterminer lequel est fait pour vous.

Pour les personnes cherchant un smartphone équilibré ou capable du minimum syndical, se tourner vers les Galaxy A de Samsung est un bon moyen d’obtenir un smartphone de marque sans avoir à dépenser des mille et des cents. Parmi les moins chers, on trouve le Galaxy A05s, un appareil avec de belles qualités, mais qui doit composer avec une concurrence aussi rude que qualitative. La preuve avec ce modèle Xiaomi, le Poco M6, qui contentera les petits budgets désireux d’avoir un appareil fonctionnel au quotidien.

Ces deux références sont actuellement en promotion, et paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Les deux smartphones en promotions

Des smartphones entrée de gamme soignés

Le Poco M6 et le Galaxy A05s n’ont rien d’original, mais les deux constructeurs ont réalisé un travail sérieux. Le Samsung Galaxy A05s est un joli téléphone au grand format, avec un dos joliment épuré qui reprend les codes visuels des Galaxy S24 avec les trois capteurs photo qui ressortent légèrement. Toutefois, il est dommage de retrouver la caméra selfie en goutte d’eau, le menton assez gigantesque et les bordures larges. Le Xiaomi Poco M6 a un design somme toute classique, qui fonctionne bien avec des bords arrondis et un écran percé au milieu. L’arrière du téléphone est tout même plus sobre qu’auparavant, et se pare même d’un dos en verre pour un effet plus premium. Poco oblige, on retrouve le logo bien visible sur le module photo.

Sur le volet photo, le Galaxy A05s est composé de trois capteurs, mais seul le capteur principal va s’avérer utile pour capturer les clichés. Dans de bonnes conditions lumineuses, il produit de jolies photos, sans retrouver le côté pep’s de Samsung. Les couleurs sont plutôt fidèles à la réalité, mais on perd en netteté et en détail dès lors qu’on se retrouve dans un environnement plus sombre. De nuit, nous avons des résultats dans la petite moyenne malgré une bonne capacité à capter la lumière. Du côté du Poco M6, il a beau s’équiper d’un capteur principal de 108 mégapixels, les résultats sont honorables, mais sans plus. Quant à son mode macro de 2 mégapixels, il s’avère inutile.

Deux simples écrans LCD

Généralement, Xiaomi équipe ses appareils pas chers d’écran Amoled, hors le Poco M6 se contente d’un affichage LCD, contrairement au modèle Pro, et propose une définition FHD+. Il a le mérite d’offrir un grand écran de 6,79 pouces qui sera agréable pour regarder du contenu vidéo et aussi très fluide avec du 90 Hz, pour naviguer dans l’interface. Samsung est réputé pour la qualité de ses écrans, mais là aussi, il faudra se contenter d’une dalle LCD sur le A05s. Il affiche une définition Full HD+ (2400 × 1080 pixels), soit mieux que son prédécesseur qui proposait une dalle LCD HD+… Il manque de luminosité et tire vers le bleu. Petit plus pour le taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui rééquilibre un peu l’ensemble.

En termes de logiciel, chez Samsung, on a droit à l’interface OneUI 6 basée sur Android 14, une interface fluide et intuitive. Pour le meilleur, on a les options de personnalisation et des fonctionnalités pratiques, et pour le pire, on a des animations qui accrochent quelques fois et des bloatwares imposés par le constructeur. La bonne nouvelle, c’est que Samsung promet sur cet appareil à petit prix quatre mises à jour d’Android majeures et cinq ans de correctifs de sécurité. L’assurance de profiter d’Android 18 avec One UI 10. Chez Xiaomi, c’est HyperOS et Android 14 que l’on retrouve. Rien de révolutionnaire sur cet OS, il offre de nombreuses possibilités de personnalisation et une belle fluidité, mais il est pollué par des logiciels indésirables qui nécessitent une bonne séance de désinstallation pour une expérience quotidienne plus agréable. De son côté, le Poco M6 inclut des mises à jour majeures du système d’exploitation pour au moins trois ans.

Des performances justes, mais suffisantes pour les tâches simples

Ces deux appareils sont loin d’être un monstre de puissance. Tous deux s’équipe de processeur entrée de gamme, mais Samsung fait appel à Qualcomm et Xiaomi à MediaTek. Le Galaxy A05s est donc animé par la puce Snapdragon 680 couplée à 4 Go de mémoire vive. Il se débrouille dans les tâches élémentaires, mais sans faire preuve d’une grande réactivité. Il n’est pas rare d’avoir des ralentissements quand on lance un app ou plusieurs. D’ailleurs, pour les gamers invétérés et adeptes des jeux 3D gourmands en ressources, cet appareil mobile n’est pas taillé pour supporter de telles expériences.

Sur le Poco M6, on a droit à une puce Helio G91-Ultra, et si nous n’avons pas eu l’occasion de le tester, il devrait offrir une expérience plus fluide avec ses 6 Go de mémoire vive. Dans l’ensemble, il ne vous fera pas faux bond au quotidien pour gérer les tâches classiques (navigation, multitâches). Oubliez les jeux gourmands, à moins de vous contenter de 30 FPS et d’une qualité graphique faible.

Deux smartphones endurants, dont un avantagé

Avec une batterie de 5 000 mAh pour le Galaxy A05s et 5 030 mAh pour le Poco M6, on peut s’attendre à une autonomie similaire entre les deux appareils. Nous avons testé l’entrée de gamme de Samsung, et ce dernier s’est révélé bien endurant. Lors de notre protocole Viser, qui simule une activité en continu sur le téléphone, le A05s a tenu 11 heures et 52 minutes. Un bon score, qui fait de lui un smartphone rassurant pour tenir la journée, mais qui déçoit par son chargeur plafonné à 25 W. Il nous a fallu presque une heure et quarante minutes pour passer de 10 % à 100 %. C’est long, très long…

Heureusement, Xiaomi fait l’effort de proposer un chargeur d’une puissance de 33 W sur son appareil. Alors oui, on sait que le constructeur chinois propose sur certains de ses modèles un chargeur d’une puissance de 120 W, mais au vu de son tarif, c’est tout à fait correct. Le Poco M6 est capable de récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin — 50 % d’autonomie en 30 minutes d’après la marque.

Samsung ou Xiaomi, lequel est fait pour vous ?

Nos deux rivaux du jour ont des qualités et des défauts. Dans les deux cas, les téléphones font des concessions correctes pour leur prix.

Le Samsung Galaxy A05s est conçu pour les petits budgets, et vient avec son lot de compromis entre sa charge lente et ses performances limitées. Il fait tout de même un bel effort par rapport à son prédécesseur, au niveau de l’écran. Il propose une meilleure définition, ce qui a de quoi rendre plus agréable le visionnage de vos sessions de films. Il a d’autres atouts dans sa manche, comme son endurance ou son look soigné. Il marque surtout des points pour son interface logicielle toujours aussi agréable, avec 4 ans de mises à jour d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Samsung Galaxy A05s.

Vous pouvez aussi très bien vous tourner vers le Xiaomi Poco M6, qui mêle concessions et efficacité. Il a pour lui une autonomie confortable d’une journée et une charge rapide satisfaisante qui offre un peu plus de confort au quotidien (d’autant que le chargeur est fourni, contrairement à son rival). Reste à savoir si vous êtes prêt à vous contenter de trois ans de mise à jour, de performances en jeu limité, et d’une surcouche moins intéressante que le Galaxy A05s.

Si le téléphone de Xiaomi ou de la marque Samsung ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

