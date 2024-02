Super prix chez Cdiscount pour ce laptop généreusement équipé d’un i7 13e gen et d’un SSD 1 To

Si vous cherchez un laptop performant, bien construit et pas trop cher, Lenovo à de bonnes options dans son catalogue. Surtout avec ce modèle IdeaPad Slim 3i Gen 8 qui se retrouve en promotion à moins de 700 euros.

Vous souhaitez changer votre vieux laptop qui galère à chaque ouverture de navigateur, mais sans lâcher une grande somme ? Dans ce cas, il vaut mieux s’orienter vers les valeurs sûres pour éviter de gaspiller son argent. Par exemple, ce modèle de Lenovo, l’IdeaPad Slim 3i Gen 8, avec un i7 de 13ᵉ génération, 16 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD M2 de 1 To, sera largement à même de répondre à vos exigences. La bonne nouvelle, c’est qu’il profite aujourd’hui de 100 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8

Un design soigné avec un écran de 15,6 pouces FHD

Un Intel Core i7 de 13ᵉ génération avec 16 Go de RAM et 1 To de SSD

Compatible avec la charge rapide

Avec un prix barré à 799 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8 se négocie en ce moment à 699 euros sur le site Cdiscount.

Pour les budgets plus restreints, il y a cette belle alternative qui peut convenir : le Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 (Ryzen 5-5500U, 16 Go RAM, SSD 512 Go) est à 439,99 euros seulement sur Cdiscount, au lieu de 549,99 euros habituellement.

Un laptop qui plaira aux travailleurs nomades

Le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8 présente ici un design très classique avec un châssis métallique sans fioritures, qui a au moins l’avantage de convenir au plus grand nombre. Il possède par ailleurs une dalle LCD Full HD (1920 × 1080 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale tout à fait confortable pour ouvrir plusieurs onglets et pour que chaque information à l’écran soit bien visible.

Ce qu’on retient avant tout, c’est sa conception légère : avec son épaisseur qui ne dépasse pas les 18 mm et son poids de 1,6 kg, il est très simple à transporter.

Performant et endurant

Au niveau du processeur, nous avons un Intel Core i7-13620H à 10 cœurs et 16 threads pouvant atteindre une fréquence turbo de 4,9 GHz. Il est assisté par 16 Go de RAM DDR5, un combo qui est tout à fait capable de supporter un usage multitâche poussé. Il s’adapte à la plupart des usages, de la simple navigation web à l’exécution de tâches plus lourdes, le tout sans ralentissement. Un SSD NVMe de 1 To complète le tout pour profiter d’un grand espace de stockage, et d’avoir des temps de chargement réduits et des lancements rapides.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, Lenovo y intègre une batterie de 47 Wh pour une durée de fonctionnement entre six et sept heures sur une charge ; il vaut donc mieux garder le chargeur à proximité. La charge rapide est aussi de la partie et, selon la marque, 15 minutes de charge permet de récupérer deux heures d’autonomie. Quant à la connectique, on peut compter sur deux ports USB 3.2, un port USB-C, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise casque audio.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.