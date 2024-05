Cdiscount casse le prix de ce pack avec PC portable gaming Lenovo avec une RTX 4070

À l'occasion de la Z LAN qui a lieu ce week-end, ce pack avec un PC gamer Lenovo Legion Pro 5 et clavier Lenovo Legion K500 est en promotion sur Cdiscount. Son prix passe de 1500 à 1300 euros seulement !

Ce week-end a lieu la Z LAN, une compétition de jeux vidéo sur plusieurs titres organisées par le streamer Zerator en direct sur Twitch. Pour cette occasion, Cdiscount baisse le prix de ce pack avec Lenovo Legion Pro 5 et clavier Lenovo Legion K500 : il passe de 1500 à 1300 euros seulement le temps du week-end.

Le Lenovo Legion Pro 5, c’est quoi ?

Un processeur Ryzen 7 et une carte graphique Nvidia RTX 4070 ;

Un écran 16 pouces de 165 Hz ;

16 Go de RAM, 512 Go de stockage (SSD) ;

Un clavier K500 offert.

En temps normal, on trouve le Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 tout seul à 1499 euros. Le pack sur Cdiscount rajoute le clavier Lenovo Legion K500 qu’on trouve à 129 euros. En ce moment, le pack est disponible pour 1349,99 euros seulement chez Cdiscount. À l’occasion de la ZLAN, vous pouvez utiliser le code ZLAN50 pour profiter de 50 euros de réduction. Ce qui fait que le pack se retrouve à 1299,99 euros !

De grosses performances au rendez-vous avec ce PC portable gaming

À l’intérieur de la bête, on trouve un processeur AMD Ryzen 7 7745HX ainsi qu’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070. Cette dernière est couplée à 16 Go de RAM (deux barrettes de 8 Go).

Pour aller plus loin

Les meilleurs PC portables gamer en 2024 : notre sélection

Autant dire qu’avec ces spécifications, vous pourrez jouer à n’importe quel jeu dans sa qualité maximale à 60 FPS ou presque. De quoi profiter des triples A dans les meilleures conditions. Et pour le stockage, on peut compter sur un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go. Si ce n’est pas assez pour vous, sachez qu’il y a un autre port SSD dans le châssis. Pour le son, on a droit à deux haut-parleurs de 2 W. Il y a aussi une webcam FullHD 1080p, ce qui est très classique.

Le Lenovo Legion Pro 5, c’est aussi…

Avec ses dimensions de 44,33 x 21,78 x 3,32 cm, c’est quand même un joli bébé, mais qui reste assez fin. D’ailleurs, son poids est limité : 1,1 kg seulement, de quoi l’emporter un peu partout. Pour parler de l’écran, il s’agit d’une dalle IPS De 16 pouces avec une définition WQXGA (2560 par 1600 pixels). Elle propose une luminosité maximale de 300 cd/m² ainsi qu’un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz. Enfin, cet écran est compatible Dolby Vision, FreeSync et G-Sync. Quant à la connectique, il y a un port Ethernet, un port HDMI 2.0, une prise casque, quatre ports USB-A ainsi que deux ports USB-C.

Pour aller plus loin

Quel PC portable Lenovo choisir en 2024 ? Notre sélection

Avec le Lenovo Legion Pro 5, il y a aussi le clavier gaming mécanique Lenovo Legion K500, qui coûte 129 euros. RGB, il permet d’avoir un rétro-éclairage dynamique et programmable. En plus des classiques touches de fonction et du pavé numérique, on trouve des touches multimédia, pour gérer sa musique. Et pour un maximum de confort, il y a aussi un repose-poignets. Durée de vie : 50 millions de frappes, et le câble mesure 1,8 m.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.