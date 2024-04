Marshall Kilburn II : 100 € de réduction pour cette enceinte Bluetooth qui diffuse un son à 360°

Avec son système de spatialisation du son, l'enceinte Bluetooth Marshall Kilburn II promet un rendu bien plus immersif que d'autres modèles nomades. Si l'expérience vous tente, sachez que cette référence est bien moins chère que d'habitude : chez Boulanger, on la trouve ainsi à 199 euros au lieu de 299 euros.

Les enceintes Bluetooth Marshall sont généralement autant appréciées pour leur design que pour leur qualité audio. Avec son look rétro, son audio à 360° et sa puissance, la Marshall Kilburn II a tout pour plaire aux amateurs de musique punchy qui souhaitent aussi installer un bel objet chez eux. Ces derniers pourront d’ailleurs se l’offrir pour moins de 200 euros grâce à une réduction de 33 %.

Initialement affichée à 299 euros, l’enceinte Bluetooth Marshall Kilburn II est désormais proposée à 199 euros chez Boulanger.

Un design vintage toujours aussi apprécié

Format rectangulaire, revêtement en similicuir de bonne facture, grille métallique sur la face avant, logo de la marque bien mis en évidence… Oui, la Marshall Kilburn II adopte bel et bien ce style rétro emblématique qui s’inspire des amplis de guitare de la marque. Un look qui permet de faire de cette enceinte Bluetooth un véritable objet de décoration. Sur le haut de l’enceinte, on retrouve les fameux boutons de contrôle protubérants qui permettent de contrôler le volume ou encore régler les basses. Impossible en revanche de mettre en pause ou relancer une musique depuis l’enceinte, il faudra le faire depuis la source, ce qui n’est pas toujours le plus pratique. En plus, l’enceinte n’est pas compatible avec les assistants vocaux, ce qui nous empêche de pouvoir lui ordonner de mettre un titre en pause seulement grâce à notre voix.

Autrement, l’enceinte Marshall Kilburn II marque des points avec sa certification IPX2, qui garantit qu’elle peut résister aux éclaboussures d’eau légères. On évitera donc de la poser au bord d’une piscine, mais dans la salle de bain ou la cuisine, il ne devrait pas y avoir de souci. Autre partie de son design qui se révèle bien utile : la sangle dont est munie l’enceinte et qui permet de la transporter très facilement. Avec 2,5 kg sur la balance, la Kilburn II n’est pas un poids plume, mais sa poignée rendra tout de même son déplacement bien plus pratique.

Un son à 360° pour plus d’immersion

Côté qualité sonore, la Marshall Kilburn II est capable de délivrer une puissance de 40 W RMS. Le son diffusé est assez clair et suffisamment puissant, et on profite d’un rendu équilibré, avec tout de même des graves bien prononcés. Surtout, la marque met l’accent sur sa technologie baptisée True Stereophonic, qui permet à l’enceinte de diffuser un son à 360° autour d’elle, ce qui rend l’expérience sonore bien plus immersive. Ce son multidirectionnel est sans doute l’atout majeur de cette enceinte.

Pour ce qui est de la connectivité, la Marshall Kilburn II est compatible avec le Bluetooth 5.0 ainsi qu’avec le codec aptX, qui offre un débit plus élevé que le SBC et une latence vraiment réduite. Enfin, côté autonomie, la Marshall Kilburn II peut fonctionner durant 20h sur batterie, mais peut aussi être branchée sur secteur. Une enceinte très endurante, donc, et ça, c’est bien agréable. Pour une recharge complète, comptez 2h30 au total.

