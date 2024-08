Amazon baisse de 100 € le prix de sa Kindle Scribe, une liseuse premium qui peut aussi prendre des notes

Liseuse la plus haut de gamme de la gamme de liseuses d’Amazon, la Kindle Scribe est un modèle que l’on n’utilise pas que pour lire, mais aussi pour prendre des notes. Une Kindle 2-en-1 que l’on trouve actuellement Ă 274,99 euros au lieu de 369,99 euros sur Amazon.

La Kindle Scribe n’est pas qu’une Kindle. Cette liseuse premium a un petit truc en plus par rapport aux autres modèles d’Amazon : son Ă©cran peut aussi faire office de carnet de notes numĂ©rique grâce au stylet qui l’accompagne. On a donc lĂ une liseuse polyvalente, qui profite en plus de finitions exemplaires et d’une grande finesse d’affichage. Une telle qualitĂ© a toutefois un coĂ»t, et il est très Ă©levĂ© pour la Kindle Scribe. Heureusement, une rĂ©duction de 26 % permet actuellement d’allĂ©ger la facture.

Les points essentiels de la Kindle Scribe

Un Ă©cran E-Link de 10,2 pouces en 2 480 x 1 860 pixels

Une bonne qualité de fabrication

Un stylet pour prendre des notes facilement

Lancée à 369,99 euros, la Kindle Scribe est désormais proposée à 274,99 euros sur Amazon.

Un Ă©cran bien confortable

Pour sa Kindle Scribe, Amazon a choisi de miser sur des matĂ©riaux de qualitĂ©, Ă savoir de l’aluminium recyclĂ© et du verre. On a donc lĂ une liseuse rĂ©solument premium, qui bĂ©nĂ©ficie d’une finition impeccable, et cela se ressent vraiment en main. Pour couronner le tout, sa prise en main est plus que confortable, en grande partie grâce Ă sa bordure gauche large, que l’on trouve aussi sur la Kindle Oasis, une autre liseuse premium de la marque. La Kindle Scribe tient donc bien dans la main, surtout que son Ă©paisseur (5,8 cm) est plutĂ´t contenue, tout comme son poids (433 g). En revanche, notez qu’avec ses dimensions de 23 x 19,6 cm, elle appartient Ă la catĂ©gorie des grands formats, donc on vous conseille de la protĂ©ger avec un Ă©tui ou une housse pour ne pas risquer de l’abĂ®mer si elle vous Ă©chappe des mains. De plus, si les 433 g de la liseuse sont tout Ă fait supportables pendant quelques minutes, ce poids peut se faire ressentir au bout d’une demi-heure de lecture ; heureusement, on peut changer de main et retourner la liseuse. L’affichage basculera alors automatiquement.

CĂ´tĂ© Ă©cran, on a droit Ă une dalle E-Ink de 10,2 pouces en 2480 x 1860 pixels, soit 300 PPP. Cette liseuse grande taille promet donc une grande finesse d’affichage, laquelle se savoure encore plus Ă la lecture d’un manga ou d’une BD. La lecture se rĂ©vèle par ailleurs très agrĂ©able, notamment grâce au mode sombre et Ă l’ajustement automatique de la luminositĂ© en fonction de l’environnement. Une grande variĂ©tĂ© de paramètres peuvent aussi ĂŞtre rĂ©glĂ©s, comme la tempĂ©rature des couleurs, les marges, l’interligne ou encore la taille des polices. Une police dĂ©diĂ©e aux dyslexiques est mĂŞme disponible. Pour plus d’ergonomie, on aurait cependant prĂ©fĂ©rĂ© qu’un bouton nous permette de changer de page, comme sur la Kindle Oasis.

Une liseuse… Et un carnet de notes

La Kindle Scribe est une liseuse, oui, mais pas seulement : elle peut aussi faire office de carnet de notes numĂ©rique grâce Ă son stylet. Cet outil, qui se fixe magnĂ©tiquement Ă la tranche droite de la liseuse, offre une très bonne prĂ©hension et se montre très prĂ©cis. Avec lui, on peut facilement annoter un livre, un PDF (s’il n’est pas protĂ©gĂ©) ou encore un document. Notez tout de mĂŞme que pour les livres, la prise de note ne peut ĂŞtre possible que sur des fichiers eBook qui ne disposent pas de DRM trop agressif. Sachez aussi qu’il est possible de crĂ©er une bibliothèque de notes en accĂ©dant Ă l’onglet Carnets de Notes sur l’écran d’accueil ; pratique pour tout bien organiser.

Autrement, on aurait aimĂ© que le choix de pointes et de leurs variantes soit plus important. Dommage aussi pour l’impossibilitĂ© d’envoyer des notes vers des outils comme Microsoft OneNotes, le système Ă©tant donc fermĂ©. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie de la Kindle Scribe, Amazon annonce une durĂ©e d’utilisation d’environ 22 semaines sur une seule charge, ce que nous n’avons pas pu tester.

