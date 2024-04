Roborock Q5 Pro+ : cet excellent robot aspirateur entrée de gamme perd plus de 30 % de son prix

Avec son robot aspirateur Q5 Pro+, Roborock est parvenu à proposer un modèle doté d'une aspiration très efficace et qui sait en plus naviguer comme un chef dans le domicile. Un appareil d'entrée de gamme qui n'est toutefois pas sans défauts, mais qui reste largement recommandable, surtout quand il est proposé à 375 euros chez PC Componentes au lieu de 549 euros.

Trouver un robot aspirateur très efficace à moins de 1 000 euros peut être assez compliqué, surtout si le modèle en question est doté d’une aspiration puissante, d’une serpillière pour compléter le nettoyage, et qu’il offre une navigation irréprochable. Mais la mission n’est pas impossible pour autant. La preuve avec le Roborock Q5 Pro+, qui propose toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, mais que l’on peut trouver à moins de 400 euros actuellement.

Les points forts du Roborock Q5 Pro+

Une excellente aspiration

Une cartographie et une navigation précises

Une station de vidange compacte

Lancé à 549 euros, le robot aspirateur Roborock Q5 Pro+ est désormais proposé à 375 euros chez PC Componentes.

Une navigation précise et une cartographie efficace

Le robot aspirateur Roborock Q5 Pro+ adopte un design plutôt sobre, à base de matériaux robustes et durables. Certes, on trouve aussi du plastique moins qualitatif sur le haut du robot, mais il faut ce qu’il faut pour abaisser les coûts. Globalement, les finitions sont heureusement soignées. La version Plus dont on parle ici s’accompagne également d’une station de vidange automatique RockDock Plus, qui permet au robot de se débarrasser des poussières collectées après le nettoyage. Le design de cette station est particulièrement discret, et cette dernière est même plus fine que le robot, ce qui lui permet de rester assez discrète dans une pièce.

Une fois allumé pour la première fois, le Roborock Q5 Pro va circuler dans le domicile pour le cartographier automatiquement. Et la tâche est bien faite, puisque l’appareil parvient à bien délimiter les pièces. Sur l’application, il est possible de sauvegarder jusqu’à quatre cartes, que l’on peut d’ailleurs personnaliser en ajoutant des murs virtuels. Cependant, la création de zones interdites est impossible, ce qui est fort dommage, puisque cette fonctionnalité aurait permis au robot d’éviter de circuler sur les tapis avec la serpillière lors de son nettoyage humide… Autre point noir du Q5 Pro : l’absence de détection d’obstacles. On veillera donc à ramasser les petits objets sur le sol avant son passage, sinon, le robot risque de les traîner sur son passage. Heureusement, s’il se cogne une fois contre un meuble ou d’autres objets, le Q5 Pro est capable de comprendre comment les longer ensuite.

Une bonne puissance d’aspiration, mais un nettoyage humide perfectible

Équipé d’un double rouleau-brosse DuoRoller, et surtout doté d’une puissance d’aspiration de 5 500 Pa, le Roborock Q5 Pro promet tout simplement d’excellentes performances d’aspiration. Il s’en sort aussi bien sur les sols durs que sur les tapis, qu’il arrive à identifier pour booster sa puissance d’aspiration automatiquement. Le DuoRoller permet d’ailleurs d’atteindre la saleté logée dans les joints ou dans les poils d’une moquette épaisse. L’aspiration peut aussi être complétée par un nettoyage humide grâce à la serpillière intégrée. Toutefois, au cours de notre test, nous avons jugé ce nettoyage moins intéressant : il humidifie à peine les sols et ne peut pas être ajusté sur l’application. De plus, l’impossibilité de définir des zones à ne pas nettoyer lorsque le module est enclenché est vraiment embêtant.

Enfin, côté autonomie, la batterie de 5 200 mAh permet au robot d’aspirer durant quatre heures en mode silencieux. C’est donc assez pour couvrir une surface allant jusqu’à 350 m². Et si cela n’est pas assez, le robot peut automatiquement retourner se recharger et reprendre le travail là où il l’avait arrêté, une fois sa batterie pleine. Sachez d’ailleurs que le Q5 Pro peut se recharger pendant les heures creuses, ce qui est pratique pour faire quelques économies. Pour ce qui est de la vidange, le sac à poussières de la station peut contenir 2,5 L de saletés, ce qui lui assure une autonomie prolongée allant jusqu’à sept semaines, selon la marque.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock Q5 Pro Plus.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le Roborock Q5 Pro, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots du moment.

