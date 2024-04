Dell vend son laptop 16 pouces doté un i7 13e gen quasi deux fois moins cher que sur Amazon

Si vous cherchez un PC portable avec de bonnes performances, parfait pour la bureautique et qui gère le multitâche sans flancher, le Dell Inspiron 16 va pleinement vous satisfaire. De plus, le fabricant le propose actuellement à 623 euros grâce à un code promo alors qu'Amazon n'hésite pas à l'affiche à plus de 1 000 euros.

Dell est une marque de confiance sur le marché des PC portables. Dans son catalogue, il est possible de dénicher des laptops au très bon rapport qualité-prix, à l’image de ceux que l’on trouve dans la gamme Inspiron, bien plus abordables que les XPS de la même marque, par exemple. Et les tarifs plus bas appliqués par Dell ne sont pas synonymes de concessions énormes, puisque les fiches techniques de ces Inspiron sont généralement très équilibrées et vraiment intéressantes.

Les points forts du Dell Inspiron 16

Un écran FHD+ de 16 pouces au format 16:10

Un processeur i7 de 13e gen + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Le Dell Inspiron 16 peut vous revenir aujourd’hui à 623 euros sur le site de la marque grâce au code promo FRInspironNB4, alors qu’Amazon le vend actuellement à 1 029 euros.

Un laptop élégant et un grand écran pour travailler

Avec son châssis en aluminium fin et son écran encadré de fines bordures, le Dell Inspiron 16 a de faux airs de MacBook, et ce n’est pas pour nous déplaire tant ce type de design fonctionne. Comme le laptop d’Apple, il se montre particulièrement léger avec son 1,85 kg sur la balance, un poids plume qui le rend très facilement transportable. Un bon point pour les travailleurs nomades.

Au centre de la bête, on trouve un écran Full HD+ de 16 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour travailler efficacement. On peut ainsi ouvrir plusieurs onglets sans que le tout soit illisible. De plus, son format 16:10 permet de profiter d’une surface d’affichage plus importante que sur un écran 16:9 standard. Côté connectique, on a droit à un port HDMI 1.4, un Thunderbolt 4.0, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, une prise jack et un lecteur de cartes SD.

Une configuration idéale pour le multitâche

Les travailleurs ont généralement besoin d’une machine capable de faire tourner le multitâche sans accroc. C’est justement le cas du Dell Inspiron 16, qui est ici propulsé par un processeur Intel Core i7-1360P, dont la fréquence turbo maximale peut atteindre les 5 GHz, et qui est ici épaulé par 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, les tâches pourront s’enchaîner avec fluidité, de même que l’ouverture de vos applications. Le laptop pourra faire fonctionner plusieurs applications et logiciels simultanément sans problème. Et pour couronner le tout, le SSD NVMe de 1 To intégré vous permet de stocker un grand nombre de fichiers, en plus d’offrir des temps de chargement réduits et des lancements rapides.

S’il est idéal pour le travail et les tâches de bureautique, le Dell Inspiron 16 n’est pas taillé pour le gaming, puisqu’il n’est pas équipé d’une carte graphique dédiée. Son Iris Xe Graphics est capable de faire tourner occasionnellement quelques titres très peu gourmands en ressources, mais il ne faut vraiment pas être exigeant sur les graphismes. Enfin, côté autonomie, Dell promet une durée d’utilisation de 13 heures sur une seule charge, mais cette donnée peut varier en fonction de la nature de vos usages.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.