Cette action cam qui filme à 360° devient moins chère qu’une GoPro après 40 % de réduction

La caméra Insta260 One X2 est une action cam dont on a beaucoup apprécié les nombreuses options vidéo et les modes de prise de vue automatique. Mais, ce qu'on avait moins aimé, c'était son prix, très élevé au lancement. Heureusement, cette caméra 360° est actuellement moins chère grâce à une promotion sur Amazon, qui la propose à 299 euros au lieu de 489 euros.

Si GoPro domine le marché des caméras d’action, d’autres marques proposent aussi de très bons modèles qui valent le détour grâce à leurs fonctionnalités originales qui mettent l’accent sur la création. L’Insta360 One X2 fait justement partie de ces références recommandables, en grande partie grâce à ses nombreuses options vidéo et ses tutos pour réaliser des séquences originales. Malheureusement, son prix de base était assez rédhibitoire. On la conseille donc bien mieux quand elle est beaucoup moins chère, comme en ce moment grâce à cette réduction de près de 40 %.

Ce que propose l’Insta360 One X2

Une conception verticale pratique

Filme à 360° jusqu’en 5K

Les nombreux modes de prise de vue automatique

Lancée à 489 euros, l’Insta360 One X2 est actuellement proposée à 299 euros sur Amazon. Notez que c’est dorénavant bien moins cher que les dernières GoPro Hero 11 ou 12 Black, qui sont respectivement vendues à 399 euros et 449 euros.

Un format ultra-pratique pour tourner

Le premier atout de l’Insta360 One X2 est sans aucun doute son format. Sa conception verticale allongée permet en effet une bien meilleure prise en main que celle offerte par les action cam carrées. On peut ainsi utiliser la caméra sans perche, mais on vous recommande tout de même d’en acquérir une, pour faciliter le cadrage des séquences. Autrement, l’Insta360 One X2 embarque un écran couleur de 2,7 cm de diamètre, qui conserve cette forme ronde caractéristique que l’on trouvait déjà sur l’ancien modèle. On aurait toutefois aimé que la marque opte pour un format d’écran différent, puisque cette rondeur complique la sélection de petites icônes, par exemple.

Toujours à propos de son design, l’Insta360 One X2 est dotée d’une certification IPX8, qui lui permet de plonger jusqu’à 10 mètres sans étui, ou 45 mètres avec. Notons aussi la légèreté de l’appareil, qui ne pèse que 149 g. Côté robustesse, on a vu bien mieux : au cours de notre test, l’Insta360 One X2 a fait une petite chute qui a provoqué un éclat sur l’objectif, qui fut même bien visible à l’image. Difficile donc de la ranger dans la catégorie des action cam résistantes et solides.

La création au centre de l’expérience

Côté vidéo, la caméra peut filmer des séquences jusqu’en 5K à 30 ips (25 ips si le HDR est activé), et ce, à 360°. Il est ainsi possible de choisir l’angle de vue à conserver lors du montage de la vidéo. L’image tirée en Full HD est assez propre, mais sans plus. Heureusement, la jonction des deux images est plutôt bien maîtrisée tant que la lumière ambiante est assez homogène. Concernant ses capacités en photo, la caméra se montre en revanche très moyenne : elle capture des clichés un peu brouillons et pas toujours très nets.

Là où l’Insta360 One X2 nous a plutôt impressionnés, c’est sur sa partie logicielle, très soignée par le constructeur. Dans l’application mobile de la marque, on peut en effet trouver des modes de prise de vue automatiques, pour lesquels il suffit de suivre des tutos en vidéo pour réaliser ses propres créations. Au total, 19 options de « stories » sont proposées ; Ghost Town » (supprime la foule lors d’un enregistrement) et « Fly Through (donne l’impression que la One X2 se déplace en traversant des objets comme un drone) comptent parmi les plus intéressantes. Globalement, le résultat est souvent de qualité et la partie IA est assez épatante dans le suivi des personnes. Concernant l’application mobile, celle-ci est très simple à utiliser et offre un retour vidéo sur le smartphone quasi sans latence.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Insta360 One X2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras d’action du moment.

