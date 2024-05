La meilleure des microSD de Samsung, en version 512 Go, profite des French Days pour brader son prix

En plus de proposer parmi les meilleurs smartphones du marché ainsi que plusieurs gammes de TV premium, Samsung vend également des cartes microSD aussi performantes que polyvalentes. La Samsung Ultimate Pro représente le nec plus ultra de sa sélection et pendant les French Days, sa version de 512 Go est disponible à 45,99 euros au lieu de 68,99 euros chez Amazon.

On peut profiter des quelques jours qui restent aux French Days pour s’offrir un smartphone premium, un TV 4K à grande diagonale ou un PC portable gaming avec les derniers composants à prix cassé. On peut aussi viser moins haut et se contenter du genre d’article aussi commun qu’utile, comme une carte microSD. Pour stocker ses photos ou enregistrer des vidéos, il n’y a pas plus pratique, et en ce moment, la référence ultime de Samsung dans sa version de 512 Go est disponible avec 33 % de réduction sur Amazon.

La Samsung Pro Ultimate en résumé

Une capacité de stockage de 512 Go

Interface UHS-3/V30 et certification A2

Une garantie constructeur de 10 ans !

Au lieu de 68,99 euros habituellement, la Samsung Pro Ultimate (512 Go) est maintenant disponible en promotion à 45,99 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

La carte microSD ultime de Samsung !

La Samsung Pro Ultimate est la carte microSD la plus premium du constructeur sud-coréen, ce qui se traduit d’abord par de hautes vitesses de transfert. Avec un débit de lecture de 200 Mo/s et un débit d’écriture de 130 Mo/s, la Samsung Pro Ultimate est capable de transférer des données et des fichiers comme des photos et des vidéos en très haute définition. C’est aussi amplement suffisant pour lancer des jeux sur une Nintendo Switch ou un Steam Deck et de profiter d’une large ludothèque avec cette capacité de stockage de 512 Go.

Avec ses interfaces UHS-3 et V30, la Samsung Pro Ultimate garantit une vitesse d’écriture minimale de 30 Mo/s, ce qui est suffisant pour enregistrer des vidéos en 4K avec une action cam ou un drone avec une bonne fréquence d’images. Quand bien même les images en 4K prennent énormément de place, la capacité de la Samsung Pro Ultimate est en mesure de stocker plusieurs heures de vidéos en ultra haute définition. Enfin, la certification A2 assure un lancement rapide des applications et des jeux.

Pour tous les usages, même les vidéos de l’extrême

Pour prendre des vidéos de ses expéditions dans des milieux extrêmes, la Samsung Pro Ultimate est aussi une valeur sûre. Tout d’abord, elle dispose d’une garantie constructeur de 10 ans dont la simple mention prouve à quel point elle est robuste. D’après le constructeur sud-coréen, cette carte microSD a été conçue pour résister jusqu’à 72 heures à deux mètres de profondeur d’eau, à des températures allant de -40 °C à 85 °C, aux rayons X, au champ magnétique d’une IRM, aux chutes de cinq mètres et a une durée de vie de 10 000 cycles insertion/retrait. C’est parfait pour prendre des images de vos prochains treks au Pôle Nord ou dans la jungle amazonienne dans les prochaines années !

