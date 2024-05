Voilà un super prix pour cet écran PC gamer Dell de 27 pouces, QHD et 165 Hz

Dell propose une large gamme d'écrans PC pour gamers et la qualité est au rendez-vous. C'est le cas ici du modèle G2724D qui affiche une grande dalle QHD réactive à prix plus doux : on le trouve à 259 euros au lieu de 319 euros.

L’écran PC Dell G2724D possède une fiche technique très intéressante pour les joueurs et les joueuses, et particulièrement pour celles et ceux qui s’adonnent aux FPS ou tout autre jeu qui demande de bons réflexes. Il coche de nombreux prérequis d’un bon écran gaming, comme une très bonne définition ou encore un taux de rafraîchissement élevé. De beaux arguments qui viennent s’ajouter à une belle baisse de prix aujourd’hui.

Le Dell G2724D en résumé

Une dalle IPS de 27 pouces en QHD

165 Hz + 1 ms

Compatible FreeSync Premium et G-Sync

Au lieu de 319 euros, l’écran PC Dell G2724D est actuellement remisé à 259,32 euros sur le site de la marque.

Un moniteur avec une bonne résolution

Le Dell G2724D met en avant une bonne fiche technique. En plus d’être sobre et élégant, le châssis de ce moniteur ne manque pas d’être ergonomique. Son pied est réglable en hauteur et l’écran est inclinable d’avant en arrière pour ajuster au mieux sa position, de plus, il est possible de tourner l’écran de droite à gauche pour le partager avec un voisin.

Avec de fines bordures sur 3 côtés, l’écran de 27 pouces affiche une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, pour ainsi profiter d’une excellente qualité d’image avec des couleurs vives et bien détaillées. Cet écran est compatible HDR 400, qui aide à apporter un pic de luminosité appréciable, ainsi qu’un niveau de détails nettement supérieur sur les zones sombres ou déjà lumineuses.

Bien équipé pour les jeux type FPS

Pour vous assurer la victoire, Dell propose sur sa dalle un temps de réponse de 1 ms. Cela conviendra parfaitement dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes et vous assure le bon timing. Cet écran s’accompagne d’un taux de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 165 Hz — de quoi assurer une fluidité d’affichage parfaite avec des images très détaillées.

Pour appuyer cette base solide, l’écran intègre la technologie AMD FreeSync Premium, qui synchronise la puissance de la carte graphique avec l’affichage pour supprimer les effets de tearing, de flou et de saccades. Il est aussi compatible G-Sync, la même solution du côté de chez Nvidia, que l’on retrouve peu chez ce type de moniteurs. Concluons sur la connectique, le moniteur Dell dispose d’un port HDMI et deux DisplayPort.

