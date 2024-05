Superbe offre pour ce laptop gaming sous RTX 4060 avec écran 17 pouces à 360 Hz

À la recherche d’un PC portable pour jouer tranquillement à vos jeux préférés, sans débourser plus de 1 000 euros et avec un grand écran, nous avons la solution : le Gigabyte Aorus 7 avec une carte RTX 4060 passe de 1 299 euros à 984 euros grâce à cette offre.

Si vous êtes en quête d’une machine performante pour jouer à des jeux AAA, Gigabyte a de quoi satisfaire les gamers exigeants. Avec le modèle AORUS 7 9KF-E3FR513SH, vous avez une fiche technique complète pour assurer de bonnes performances en jeu. Entre son grand écran rafraîchi à 360 Hz et sa RTX 4060, il a de quoi plaire, et encore plus maintenant qu’il coûte 315 euros de moins.

Les points forts du Gigabyte Aorus 7

Un grand écran FHD de 17,3 pouces à 360 Hz

Une RTX 4060 associée à un i5 de 12ᵉ gen

16 Go de RAM + 512 Go SSD

De base à 1 299 euros, le PC portable Gigabyte Aorus 7 9KF-E3FR513SH s’affiche actuellement à 984,35 euros sur le site PC Componentes.

Un grand écran ultra-fluide

Pour un gamer, l’écran est un critère important et il en faut un qui, de préférence, propose un très bon taux de rafraîchissement. Sur le Gigabyte Aorus 7, nous avons une dalle IPS LCD de 17,3 pouces en définition FHD (1 920 x 1 080 pixels) et avec une excellente fréquence d’images de 360 Hz. C’est un atout non négligeable qui promet une excellente fluidité en jeu avec des images nettes et sans latences.

La plupart des appareils nomades destinés au gaming ne sont pas réputés pour leur compacité et leur légèreté. Ce modèle Gigabyte est assez imposant, avec 2,5 kg sur la balance et 25 mm d’épaisseur. Pour vous rassurer, la marque a intégré un écran de 17 pouces de la même taille qu’un portable de 15 pouces. Avec une allure qui parvient à se démarquer sans être trop clivant, le Aorus 7 profite d’un design travaillé, soigné et robuste. Sur les tranches, il accueille deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un Mini DisplayPort et une prise jack.

Une bonne config’ pour lancer vos jeux AAA

Pour lancer votre bibliothèque de jeux vidéo, vous pouvez compter sur une GeForce RTX 4060 pour faire tourner sans problème les titres du moment en résolution native en plus d’activer quelques features comme le ray tracing et le DLSS. Vous pouvez également compter sur une gestion thermique efficace malgré la puissance déployée, notamment grâce à une zone d’échappement d’air. Avec son SSD M.2 PCIe 4.0 de 512 Go, vous aurez pas mal de place pour stocker vos jeux.

Au niveau du processeur, nous avons un Intel Core i5-12500H assisté par 16 Go de RAM DDR4, qui rend le multitâche fluide et agréable. Vous pourrez vous adonner vos activités sans trop de ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant à l’autonomie, ne comptez pas sur une journée entière, ce qui est le lot de tous les laptops gamer.

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

