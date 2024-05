Ce puissant laptop gaming Lenovo (RTX 4070 + i7 14e gen) est 600 € moins cher aujourd’hui

Le Lenovo Legion Pro 5i fait partie de ces PC portables dédiés au gaming qui ne font aucune concession sur les performances, et sa configuration solide à base de processeur i7 de 14e gen et de RTX 4070 le prouve. La bonne nouvelle, c'est que cette belle bête est un peu moins onéreuse actuellement puisque sur le site de la marque, on peut la trouver à 1 699 euros au lieu de 2 299 euros.

Lenovo possède un catalogue très fourni de PC portables gamer proposant des configurations pointues promettant de belles performances en jeu. Les joueuses et les joueurs exigeants y trouvent généralement leur compte, surtout quand ils peuvent profiter de composants de dernière génération. Le Lenovo Legion Pro 5i en possède justement pas mal, entre sa récente RTX 4070 et son i7 de 14e génération. Son prix de base très élevé n’est donc pas franchement une surprise, mais que les budgets plus restreints se rassurent, il est actuellement possible d’économiser 600 euros grâce à une petite promotion.

Quelle configuration pour ce Lenovo Legion Pro 5i ?

Un écran IPS WQXGA de 16 pouces rafraîchi à 240 Hz

Un combo i7 de 14e gen + RTX 4070 + 32 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Initialement proposé à 2 299 euros, le Lenovo Legion Pro 5i est désormais affiché à 1 699 euros sur le site de la marque.

Un écran ultra-fluide pour vous servir

Ce n’est pas forcément avec son design que le Lenovo Legion Pro 5i se démarque de la concurrence, puisqu’on a ici droit à un châssis noir mat assez classique, qui promet tout de même une belle robustesse. On apprécie par ailleurs le petit rétroéclairage RGB sous le clavier qui permet de lui donner une identité gaming plus marquée.

Ce qu’on va encore plus aimer, c’est évidemment cet écran IPS WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) de 16 pouces, qui offre donc une surface d’affichage suffisamment grande et de bons angles de vision pour ne rien gâcher. Son taux de rafraîchissement s’élève quant à lui à 240 Hz, ce qui est plutôt rare sur le marché. Autant dire qu’avec la fluidité exemplaire dont on peut ici profiter, les flous de mouvement sont complètement évités, y compris durant les combos nerveux. Pour couronner le tout, la dalle assure aussi côté rendu des couleurs car elle couvre 100 % de l’espace DCI-P3.

Un combo puissant

Le Lenovo Legion Pro 5i marque aussi des points avec sa configuration solide, marquée notamment par une carte graphique RTX 4070, laquelle offre une compatibilité avec le DLSS 3, capable de générer des images complètes par IA, ainsi qu’avec le ray-tracing. Dans les faits, vous pouvez tout à fait faire tourner tous les jeux en 1440p à plus de 60 FPS sans compromis au niveau de la qualité graphique, ni de la fluidité. Côté CPU, la marque a opté pour un Intel Core i7-14700HX doté de 20 cœurs et cadencé jusqu’à 5,5 GHz. Il est en plus épaulé par 32 Go de RAM DDR5. Le laptop est donc tout à fait capable de lancer des jeux gourmands avec rapidité, mais également de faire tourner des tâches professionnelles comme le montage vidéo et la retouche photo. Un SSD de 1 To complète le tout pour apporter plus de réactivité à la machine, ainsi qu’un espace de stockage plus que confortable. Avec de tels composants, on peut imaginer que le PC portable peut très vite chauffer, mais Lenovo a visiblement pensé à tout en misant sur un système de ventilation très étudié.

Enfin, côté autonomie, ne vous attendez pas à des miracles et veillez à garder le chargeur près de vous pour ne pas être interrompu en pleine partie. Et pour ce qui est de la connectique, celle-ci est plus que fournie : trois ports USB-1 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port Ethernet, un port HDMI 2.1, un lecteur de cartes microSD et un connecteur mixte écouteurs/micro.

