Acer Nitro 5 : super prix pour ce laptop gaming avec RTX 3070 + Core i5-11400H

La Z Lan a beau être finie, les promotions spéciales PC gaming semblent se poursuivent chez Cdiscount, avec le Acer Nitro 5 (AN517-54-57SF). Ce PC gamer au bon rapport qualité/prix devient encore plus intéressant avec son prix qui passe de 1199 euros à 799 euros seulement !

Avec sa gamme Nitro, Acer parvient à proposer des PC portables taillés pour le jeu sans pour autant faire exploser la facture. Des machines qui font tourner les jeux les plus récents dans de bonnes conditions grâce à des composants performants et c’est notamment le cas du Acer Nitro AN517-54-57SF, avec sa RTX 3070 et de son Core i5-11400H, qui profite d’une réduction de 400 euros.

Les atours du Nitro 5 (AN517-54-57SF)

Le combo RTX 3070 + Intel Core i5-11400H

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Un écran FHD de 17,3’’ à 165 Hz

Au lieu de 1199 euros habituellement, le Acer Nitro 5 (AN517-54-57SF) est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le [remplacer par le nom du produit]. Le tableau s'actualise automatiquement.

Taillé pour le jeu vidéo

PC gamer oblige, le Acer Nitro 5 (AN517-54-57SF) possède une fiche technique musclée qui lui permet d’assurer, même avec les jeux vidéo AAA les plus récents. Il embarque ainsi un combo parfait pour jouer dans de bonnes conditions : une puce Intel Core i5-11400H associée à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070. Doté d’un système de refroidissement particulièrement efficace à double ventilateur, ce PC gamer ne craint pas les utilisations intensives. Il est d’ailleurs possible de gérer votre système en temps réel avec NitroSense, qui contrôle la température, la vitesse des ventilateurs et plus encore, pour des parties de jeux vidéo optimales.

Pour le reste des composants, on retrouve 16 Go de RAM et un SSD PCIe NVMe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité à l’ensemble du système. Grâce à cette configuration, le Acer Nitro 5 (AN517-54-57SF) parvient à faire tourner les applications exigeantes sans aucun problème. Il supporte même un usage multitâche poussé en bureautique et se montre à la hauteur pour la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). C’est au niveau de l’autonomie que la machine se montre un peu plus faiblarde avec 7 heures d’autonomie annoncée. Et, bien évidemment, en cas de jeux ou d’applications gourmandes, elle sera forcément moins endurante.

Robuste et une bonne fluidité à l’écran

Ce PC gamer conserve l’ADN de la gamme avec un design axé sur la solidité plus que sur l’esthétique. On trouve ainsi un boitier robuste noir mat avec un clavier rétro-éclairé RGB. La base pour ce type de machine. Côté écran, Acer a fait le choix d’une dalle Full HD (1950 x 1080). De quoi afficher un jeu suffisamment bien défini pour des écrans de ce gabarit, sans pour autant solliciter beaucoup de ressources à la carte graphique. Un bon compromis, somme toute. On note un excellent taux de rafraichissement de 144 Hz pour une fluidité qui répondra aux attentes des joueurs les plus exigeants qui nécessitent, une fois en jeu, des images nettes et sans latences dans les jeux compétitifs. Enfin, côté son, deux haut-parleurs de 2 W et la technologie DTS:X assurent une immersion en jeu au top.

Quant à la connectique, le Acer Nitro 5 AN517-54-57SF se montre assez complet avec trois ports USB 3.2 Type A (deux Gen 1 et un Gen 2), un port USB-C, une prise jack et un port HDMI 2.0. Enfin ce modèle est compatible avec les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. De quoi appairer facilement une manette sans fil tout en profitant d’un excellent débit Internet — essentiel pour jouer en ligne.

