Xiaomi Poco F6 : la puissance du Snapdragon 8s Gen 3 pour 241 € seulement

Xiaomi a sorti plus tĂ´t cette annĂ©e son Poco F6, un smartphone qui mise tout sur les performances, avec d’autres qualitĂ©s, comme son prix. D’ailleurs, il est dĂ©jĂ en promotion Ă 241 euros au lieu de 449 euros.

Xiaomi Poco F6 // Source : frandroid

Début 2024, la marque Poco de Xiaomi a fait son retour sur le marché des smartphones avec deux nouvelles références : les Poco F6 et F6 Pro. Cette gamme est davantage tournée sur les performances. Et, si le modèle classique est moins musclé que la version Pro, il est tout aussi intéressant et coûte déjà 210 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Poco F6

Une dalle Amoled de 6,67 pouces Full HD+ Ă 120 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 8s Gen 3

Une batterie de 5 000 mAh couplée à la charge 90 W

Lancé à 449,90 euros, le Xiaomi Poco F6 (8 + 256 Go) est actuellement en promotion à seulement 241 euros sur AliExpress grâce au code promo 8FR40.

Un smartphone grand format, parfait pour le divertissement

Le Xiaomi Poco F6 prend une allure plus sobre que son grand frère, avec son dos en plastique mat sans fioritures. Les finitions sont bonnes, mais on a affaire Ă un grand smartphone avec une diagonale de 6,67 pouces. Son Ă©cran est d’ailleurs un peu moins bon que celui du Poco F6 Pro, mais il reste tout de mĂŞme de bonne qualitĂ©, avec une dalle Oled Full HD+ de 120 Hz et une luminositĂ© maximale en pic HDR Ă 2400 nits.

Sur le volet photo, on trouve un capteur principal de 50 mĂ©gapixels et un capteur ultra grand-angle de 8 mĂ©gapixels. En attendant notre test, il faut avouer que nous avons assez peu d’attente quant Ă la qualitĂ© des photos. Il devrait assurer des clichĂ©s corrects lorsque les conditions lumineuses sont rĂ©unies.

Performant, malgré quelques concessions

CĂ´tĂ© performances, le Poco F6 fait l’impasse sur le Snapdragon 8 Gen 2, prĂ©sent sur le Pro, et choisit le Snapdragon 8s Gen 3 couplĂ© ici avec 8 Go de RAM. Dans les faits, les deux puces sont très similaires. Les applications se lanceront sans mal, de mĂŞme pour les jeux 3D.

Enfin, Ă©quipĂ©, comme le Poco F6 Pro, d’une batterie de 5 000 mAh, le Poco F6 devrait tenir une journĂ©e, voire deux selon votre utilisation. Et une fois Ă court de batterie, le tĂ©lĂ©phone dispose d’un chargeur d’une puissance maximale de 90 W contre 120 W pour la version Pro. Cela ne l’empĂŞche pas de rĂ©cupĂ©rer rapidement des pourcentages. D’après la marque, l’appareil est capable de rĂ©cupĂ©rer 100 % en environ 30 minutes.

DĂ©couvrez notre prise en main sur le Xiaomi Poco F6.

