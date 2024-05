Google Pixel 8 Pro à prix cassé, batterie Samsung à moins de 10 € et LG OLED65C3 à -50 % — les deals de la semaine

Pas eu le temps de suivre les bons plans de la semaine ? Pas de souci, voici un condensé des meilleures offres : Une batterie externe Samsung à moins de 10 euros, Amazon brade le Pixel 8 Pro et le LG OLED C3 de 65 pouces est à moitié prix.

Si vous avez manqué les offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleurs bons plans que nous avons partagés depuis le début de la semaine (20 mai 2024) et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Cette batterie externe Samsung bradée à moins de 10 € sur Amazon va en ravir plus d’un

Les atouts de la batterie externe Samsung

Une batterie compacte, facile à transporter

Avec une capacité de 10 000 mAh

Compatible avec charge rapide 25 W

Vendue à 49,90 euros sur le site de la marque, la batterie externe Samsung 10 000 mAh (25 W) se trouve actuellement à 28,15 euros sur Amazon, mais grâce à une ODR de 20 euros, elle revient à 8,15 euros seulement.

Pixel 8 Pro : quand Amazon casse le prix de l’excellent photophone de Google

Les points intéressants du Google Pixel 8 Pro

Un design avec dos mat très réussi et un écran bien calibré

Une expérience photo au top et les fonctionnalités IA

7 ans de mises à jour OS

Apprenez en plus à travers notre test sur le Google Pixel 8 Pro.

Vendu à 1 099 euros à sa sortie, le Google Pixel 8 Pro (128 Go) est désormais disponible en promotion à 829 euros sur Amazon.

L’excellent TV LG OLED C3 de 65 pouces est enfin à moitié prix, un an après sa sortie

Les points forts du TV LG OLED65C3

Une dalle OLED très lumineuse

WebOS avec de nouvelles fonctions

Quatre ports HDMI 2.1

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du LG OLED65C3.

Lancé au prix de 2 890 euros, le TV LG OLED65C3 est désormais proposé à 1 349 euros chez Rue du Commerce, au lieu de 1 699 euros sur les 30 derniers jours.

Le meilleur forfait 5G vient d’apparaître : 130 Go pour moins de 10 €/mois

Que propose ce forfait Red ?

130 Go de données 5G en France, et 27 Go en UE/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement et sans condition de durée

Le forfait mobile 130 Go en 5G chez RED by SFR est en ce moment disponible à 9,99 euros par mois. Cette offre est sans engagement et le prix reste fixe même après un an.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 100 Go en Europe 15.99€ /mois 30.99€ Pendant 6 mois Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

