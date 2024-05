Avis aux petits budgets, cet écran PC gamer (24″, 100 Hz, FreeSync) ne coûte pas plus de 90 €

Vous n'avez pas des centaines d'euros à dépenser dans un moniteur PC ? Pas de problème, il existe des modèles pas chers qui font largement l'affaire. C'est le cas de ce moniteur Acer, un modèle 24 pouces Full HD et 100 Hz qui se retrouve à seulement 89 euros.

Les gamers en quête d’un écran réactif n’ont parfois pas le budget suffisant pour s’acheter une machine de compétition. Il existe tout de même des modèles avec des caractéristiques plus qu’intéressantes pour un prix vraiment contenu. C’est notamment le cas du moniteur Acer Nitro VG0 qui offre notamment un taux de rafraîchissement assez élevé et un taux de réponse très limité pour moins de 90 euros en ce moment.

Ce qu’il faut retenir de l’Acer Nitro VG0

Une dalle IPS de 24 pouces Full HD

Un taux de rafraîchissement à 100 Hz et un temps de réponse 1 ms

Compatible avec AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré de 124,94 euros, l’écran PC Acer Nitro VG0 se négocie actuellement à 89,25 euros sur le site pccomponentes.

Un simple écran Full HD

Sur cet Acer Nitro VG0, on a droit à une dalle IPS de 24 pouces, ce qui est tout à fait suffisant pour celles et ceux qui n’ont pas besoin d’un écran massif pour jouer (même si les grandes diagonales peuvent être plus pratiques pour ne manquer aucun détail durant les sessions de jeu).

On peut lui reprocher sa définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD, mais pour son prix, on lui pardonnera. Les images affichées sont tout de même de qualité et les contrastes très bons. Et, pour ne rien gâcher, un filtre anti-lumière bleue et une technologie anti-scintillement complètent le tout pour assurer un bon confort visuel à tout moment. Ajoutons à cela des bordures fines sur trois côtés qui maximisent l’immersion dans le jeu.

Avec une bonne réactivité

Ce moniteur Acer ne prétend pas offrir un taux de rafraîchissement très élevé, mais l’écran est tout de même capable de grimper jusqu’à 100 Hz. Cela est tout à fait correct pour profiter d’un affichage fluide et sans beaucoup de latence lors des combos. On a même droit à un taux de réponse de 1 ms pour gagner en réactivité et éviter tout retard ou ralentissement dans les actions de jeu.

Pour ne rien gâcher, la compatibilité avec la technologie AMD FreeSync est aussi de la partie : elle se charge de limiter le phénomène de tearing (ou déchirure d’écran), ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Enfin, concernant sa connectique, l’écran PC d’Acer intègre un port HDMI, un port VGA ainsi qu’un port jack 3,5 mm.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références plus performantes, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer du moment.

