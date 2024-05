Le prix de ce PC portable 2-en-1 signé Lenovo (OLED 2K tactile, Core 7 150U) s’effondre de 550 €

Entre PC portable et tablette tactile, mais avant tout PC portable, le Lenovo IdeaPad 5i 2-en-1 est un compagnon de choix pour les journées de travail grâce à son châssis convertible, sa dalle OLED haute résolution ainsi que son processeur Intel Core dernière génération. En boutique officielle, il est possible de mettre la main sur cette merveille pour 849 euros au lieu de 1 399 euros.

Un PC portable convertible avec les derniers composants, un écran OLED haute définition et un rapport qualité-prix attractif, cela ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval, et pourtant nous venons de dégoter cette petite merveille dans la boutique de Lenovo France. Ce Lenovo IdeaPad 5i se dote d’une charnière pliable de façon à pouvoir l’utiliser comme une tablette tactile et d’un processeur Intel Core dernière génération. Il est disponible jusqu’à demain soir avec une réduction de 550 euros.

Le Lenovo IdeaPad 5i 2-en-1 en quelques mots

Un laptop convertible avec écran 2K tactile et stylet inclus

Un Intel Core 7 150U avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go

Windows 11 pré-installé

Au lieu de 1 399 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad 5i 2-en-1 est maintenant disponible en promotion à 849 euros en boutique officielle.

Entre un PC portable et une tablette tactile

Parce qu’un châssis classique ne suffit pas à tout le monde, ce Lenovo IdeaPad 5i arbore une conception 2-en-1 avec ses charnières pivotables sur 360° permettant de passer du laptop à la tablette. On peut aussi passer en mode tente pour ne pas être obligé de porter l’IdeaPad 5i à bout de bras et ainsi regarder un film en streaming ou prendre des notes avec le stylet inclus dans un meilleur confort. Après tout, cet appareil est avant tout un PC portable de 1,9 kg, et le fait que ce soit un laptop lui permet de profiter d’une connectique beaucoup plus complète que celle d’une tablette.

Du côté de l’écran, le constructeur chinois n’a pas lésiné sur les moyens puisque nous avons là une dalle OLED en définition 2K (2 048 x 1 280 pixels) avec une couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3. Il s’agit d’une très bonne dalle pour celles et ceux qui s’adonnent régulièrement à du montage photo ou vidéo, mais il ne faut pas en attendre un usage tourné vers le gaming puisque le taux de rafraîchissement ne va pas au-delà de 60 Hz. De plus, OLED oblige, on ne retrouve pas de traitement anti-reflets.

Une configuration solide pour les tâches du quotidien

Ce Lenovo IdeaPad 5i 2-en-1 a la chance d’accueillir l’un des tout derniers processeurs Intel, l’Intel Core 7 150U sorti au premier trimestre 2024. Bien qu’il s’agisse de la 14ᵉ génération de processeurs Intel Core, ce modèle s’appuie toujours sur l’architecture Raptor Lake, il n’a rien à voir avec les modèles basés sur Meteor Lake et accompagnés de la dénomination « Ultra ». L’Intel Core 7 150U s’appuie sur dix cœurs et atteint une cadence maximale de 5,4 GHz en mode turbo boost, il est aussi accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X dans ce laptop.

Quand bien même ce processeur est moins « Ultra » que d’autres modèles de cette génération, il reste assez bon pour assurer la plupart des tâches du quotidien, y compris des tâches graphiques légères grâce à sa puce Intel Iris Xe. On retrouve également un SSD NVMe de 512 Go pour stocker les données et lancer les applications et Windows 11 est déjà installé. Enfin, une batterie à trois cellules de 57 Wh confère au Lenovo IdeaPad 5i 2-en-1 une autonomie maximale de 9 heures, ce qui est suffisant pour une grosse journée de travail.

