Ce vidéoprojecteur compact FHD est petit, comme son prix, qui ne dépasse pas les 100 €

Si vous souhaitez regarder des séries ou des films chez vous presque comme au cinéma, investir dans un vidéoprojecteur reste la meilleure des solutions. Et s'il est compact et qu'il projette des images en Full HD jusqu'à 120 pouces, c'est encore mieux. Le Wanbo X2 Max propose justement tout cela, et en ce moment, il coûte 99 euros au lieu de 202 euros chez Geekbuying.

Les picoprojecteurs sont de mini vidéoprojecteurs qui sont très faciles à transporter d’une pièce à l’autre. Et malgré leur petit format, ils sont bien souvent capables de projeter des images Full HD en grand format. La marque Wanbo en a justement conçu plusieurs, et aujourd’hui, c’est le modèle X2 Max qui nous intéresse particulièrement. Non seulement pour sa fiche technique complète, mais aussi et surtout pour son prix actuel très contenu, qui ne dépasse pas les 100 euros.

Les points clés du Wanbo X2 Max

Un vidéoprojectur compact

Des images en Full HD jusqu’à 120 pouces

Une luminosité de 450 lumens

Initialement affiché à 202 euros, puis réduit à 109 euros, le vidéoprojecteur Wanbo X2 Max est désormais proposé à 99 euros chez Geekbuying grâce au code promo WX2MAX.

Retrouvez le vidéoprojecteur Wanbo X2 Max WX2MAX

Compact, mais puissant

Comme bon nombre de ses congénères au sein des gammes de la marque, le Wanbo X2 Max est un picoprojecteur au format compact, que l’on peut donc porter et tenir en main facilement pour le déplacer chez nous (ou même à l’extérieur). Avec son poids contenu de 1,53 kg et ses dimensions de 22,5 × 17,7 × 9.4 cm, on ne peut vraiment pas dire qu’il est encombrant, c’est même tout le contraire.

Malgré sa petite taille, le Wanbo X2 Max est bel et bien possible de rivaliser avec les vidéoprojecteurs massifs capables de projeter des images sur une très large surface. Ce modèle-ci peut en effet projeter des images jusqu’à 120 pouces, et dans une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Si vous misez sur cette taille d’image, assurez-vous tout de même d’avoir un recul d’au moins 2 mètres pour profiter de vos séries et de vos films en très grand format. Côté luminosité, celle-ci peut grimper jusqu’à 450 lumens, de quoi profiter d’un contenu suffisamment lisible, y compris en pleine journée, mais on vous conseille tout de même de privilégier les séances dans une pièce plongée dans le noir, histoire de profiter un maximum de l’expérience.

Des fonctionnalités pour améliorer l’expérience

Parmi les autres fonctionnalités fournies par le Wanbo X2 Max, on compte un autofocus efficace aidé d’une intelligence artificielle qui se charge d’adapter automatiquement et rapidement l’image projetée à la surface que vous aurez choisie, ainsi que la mise au point automatique. On a aussi droit à la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, qui permet au picoprojecteur d’afficher des images correctement alignées et positionnées. Pour ce qui est de l’audio, le modèle embarque deux haut-parleurs de 5W.

Côté interface, c’est Android TV 9.0 qui est de la partie, avec sa pléthore d’applications de streaming phares. Le picoprojecteur est aussi compatible avec le Wi-Fi 6, pour profiter de débits rapides et d’une latence réduite. Enfin, côté connectique, le Wanbo X2 Max est équipé d’un port HDMI, d’un port USB ainsi que d’une prise audio 3,5 mm.

Retrouvez le vidéoprojecteur Wanbo X2 Max WX2MAX

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le Wanbo X2 Max, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs picoprojecteurs du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.