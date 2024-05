Seulement 169 € pour cette barre de son Yamaha compatible DTS Virtual:X

Les bonnes barres de son sont généralement assez onéreuses, mais il n'est pas pour autant impossible de tomber sur des modèles efficaces bien plus accessibles. La Yamaha YAS-109, qui propose un son surround virtuel, est par exemple proposée à 169 euros au lieu de 229 euros chez Cdiscount.

Les barres de son sont idéales pour booster le son d’un téléviseur, mais le hic, c’est qu’elles sont généralement très coûteuses, surtout si elles embarquent plusieurs technologies, comme la possibilité de simuler un son surround 3D bien immersif. Mais il existe heureusement des références efficaces, peu chères, à l’image de la Yamaha YAS-109. Elle n’est certes pas parfaite, mais cette barre de son a de bons arguments, à commencer par son prix qui ne dépasse pas les 170 euros.

Les points essentiels de la Yamaha YAS-109

Une barre de son avec 6 haut-parleurs

Compatible DTS Virtual:X, Dolby Digital, Dolby Audio

Compatible Bluetooth, Wi-Fi et Alexa

Généralement proposée à 229 euros, la Yamaha YAS-109 est actuellement affichée à 169 euros chez Cdiscount.

Une barre de son immersive

La Yamaha YAS-109 est une barre de son élégante au design classique qui s’installe très facilement sur un meuble ou sur un mur sous une télévision ; aucun support de montage mural n’est d’ailleurs nécessaire, ce qui est bien pratique. Dans les entrailles de cette barre de son, qui ne s’accompagne pas d’un caisson de basse, on trouve six haut-parleurs ainsi que deux caissons de graves qui promettent, selon la marque, des basses accrues et puissantes qui devraient faire leur petit effet lors des films d’action. La puissance délivrée par la YAS-109 s’établit quant à elle à 120 W.

Mais l’atout majeur de cette Yamaha YAS-109 reste son intégration de la technologie DTS Virtual:X, qui permet de créer un son surround virtuel. On a ainsi l’impression que le son nous entoure à 360 degrés. Il ne faut pas s’attendre à un résultat aussi réussi qu’avec du DTS:X ou du Dolby Atmos, mais l’effet devrait tout de même être satisfaisant. Notez par ailleurs que la barre de son est aussi compatible avec les technologies Dolby Digital, DTS Digital Surround et Dolby Audio.

Une connectivité étendue

Autre bon point de la Yamaha YAS-109 : grâce au Bluetooth, on peut la lier à n’importe quel appareil afin de diffuser, sur la barre de son, des titres de musique, des podcasts ou encore le son d’une vidéo pour une meilleure expérience. Il est d’ailleurs possible d’accéder directement à Spotify ou à Amazon Music directement depuis la barre de son.

Et pour couronner le tout, on peut aussi compter sur l’intégration de l’assistant vocal Alexa, qui nous permet de contrôler facilement la barre de son ou même des appareils connectés compatibles.

