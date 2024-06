78 € au lieu de 199 € : c’est l’incroyable prix de cette caméra Netatmo sur Amazon

Les caméras de surveillance sont une excellente arme de dissuasion. Et quoi de mieux que de choisir, la caméra Netatmo Welcome, avec reconnaissance faciale qui passe de 199 euros à 78 euros grâce à cette offre.

Lorsqu’on quitte son domicile, les caméras de surveillances sont idéales pour avoir l’esprit plus tranquille. Certaines évitent les fausses alertes, comme c’est le cas de la Welcome de Netatmo. Cette petite caméra est capable de reconnaître le visage, un bel atout pour assurer la sécurité dans la maison. Aujourd’hui, on la trouve avec 120 euros de réduction.

Les atouts de la Netatmo Welcome

Une caméra intérieure originale, mais discrète

Capable de filmer en 1080p, même de nuit

Un système de reconnaissance faciale

Au départ à 199,99 euros, la caméra Netatmo Welcome s’affiche actuellement à 118,99 euros sur Amazon, mais grâce à une ODR de 40 euros, elle passe à 78,99 euros.

Une caméra pas comme les autres

La caméra Netatmo Welcome prend une forme plutôt atypique comparé aux autres références sur le marché. Avec son design tubulaire, sa touche dorée, elle passe pour un objet de décoration, et peut se fondre facilement dans un intérieur. Un éventuel visiteur indésirable n’y verrait que du feu. De plus, avec ses petites dimensions, il est facile de lui trouver une place sur un meuble.

L’installation est simple puisqu’il suffit de la poser sur une surface plane, la brancher, la connecter au wifi et bien sûr installer l’application Netatmo Security sur iOS et Android. Cette dernière est simple à prendre en main. Vous allez recevoir des notifications sur votre smartphone dès qu’un mouvement est détecté. Il est bon de noter que cette caméra respecte la vie privée puisque les photos et vidéos enregistrées ne peuvent être stockées que sur une carte SD que vous pourrez ajouter à la caméra.

Discrète, avec des fonctionnalités pratiques

Elle est capable de filmer en Full HD à 130 degrés pour afficher le plus de choses possible, et arrive à bien gérer les contre-jours. Son point fort réside notamment dans sa capacité à reconnaître les visages. Elle pourra alors connaitre les membres de la famille, ou avertir si un inconnu est rentré chez vous. La caméra vous envoie une notification sur votre téléphone avec, en prime, une photo de la personne. Parfait donc pour éviter les fausses alertes. Toutefois, lors de notre test, son efficacité est assez aléatoire.

La caméra de Netatmo est aussi dotée d’une vision nocturne infrarouge pour garder un œil sur votre domicile la nuit, mais la qualité de l’image sera forcément moins bonne. Vous aurez d’ailleurs la possibilité de voir à tout moment et en direct le flux vidéo de la caméra depuis votre smartphone, avec le son en prime. En revanche, sachez que la caméra n’est pas munie d’un haut-parleur pour faire peur à d’éventuels cambrioleurs. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie.

