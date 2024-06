Asus Zenbook 14 Oled : ce nouveau laptop doté d’un puissant Ryzen 7 série 8000 est déjà en promotion

Bien fini, avec un bel écran OLED, mais aussi puissant et autonome, l'Asus Zenbook 14 OLED (UM3406) présente de très bons arguments pour devenir votre laptop. Mieux encore, le voilà en promotion à 899 euros à 999 euros chez Boulanger.

Votre ancien ordinateur portable manque de vivacité et vous souhaitez investir dans une machine plus réactive et puissante : le PC portable Asus Zenbook 14 OLED (UM3406) est une bonne solution. Il s’agit de la version AMD, qui n’est pas moins puissante, ni moins intéressante que celle avec Intel Core Ultra. Cette configuration nous a d’ailleurs fortement convaincus en obtenant la note de 9/10 à notre test et se trouve aujourd’hui encore plus recommandable avec 100 euros de moins.

Les points forts de l’Asus Zenbook 14 OLED (UM3406)

Un superbe écran OLED à 120 Hz

Une puce AMD puissante : Ryzen 7 8840HS

Une quinzaine d’heures d’autonomie

Lancé à 999 euros, l’ordinateur portable Asus Zenbook 14 OLED (UM3406) est actuellement remisé à 899 euros chez Boulanger.

Un design toujours aussi convaincant, avec un superbe écran

Même si connaît bien le design de la gamme Zenbook d’Asus, le modèle UM3406 fait son petit effet. On a toujours une formule efficace, avec des petites lignes séduisantes sur le dessus de son châssis métallique et un poids extrêmement contenu de 1,2 kg. Cette version AMD fait un léger sacrifice sur la connectique, en proposant un unique port USB-A 3.2, un port HDMI, le port casque, et deux prises au format USB-C, mais pas de double compatibilité Thunderbolt.

Une fois allumée, on découvre un bel écran OLED avec une définition 2,8K (2 880 x 1 800 pixels) et supporte un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. On profite des noirs profonds et des contrastes infinis de l’Oled, l’écran est bien calibré et ne pèche que par une luminosité un peu trop limitée. Que ce soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries, la qualité d’image est au rendez-vous.

Une puce AMD plus véloce

Côté performance, ce laptop s’appuie sur un processeur Ryzen 7 8840HS épaulé par 16 Go de mémoire vive. Cette configuration reste supérieure à celle proposée par Intel (le Core Ultra 7 155H) et est à l’aise sur toutes les tâches que vous lui imposerez, mais ne pourra pas combler les gamers exigeants. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go qui, en plus de vous faire bénéficier d’une belle capacité de stockage, réduit les temps de chargement et accélère les lancements de votre machine.

Enfin, pour rester productif, le Zenbook 14 OLED (UM3406) est équipé d’une batterie de 75 Wh qui permet d’offrir une quinzaine d’heures d’autonomie à l’appareil. Ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation, mais si vous tombez à court de batterie : la charge rapide est de la partie et permet d’atteindre une capacité de 60 % en 49 minutes seulement.

Découvrez plus de détails dans notre test sur l’Asus Zenbook 14 Oled (UM3406).

