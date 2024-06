Cette caméra FHD (projecteur LED + sirène) à -50 % est une excellente arme de dissuasion

Rien de mieux que de miser sur une caméra de surveillance, pour partir l’esprit tranquille cet été. Et ça tombe bien, la caméra extérieure de Netatmo avec sirène voit son prix chuter à 159 euros contre 319 euros.

Pour protéger votre domicile, les caméras de surveillance sont une excellente arme de dissuasion. La Netatmo Caméra Extérieure Intelligente en fait une très bonne, puisqu’elle est non seulement équipée d’un projecteur LED puissant, elle possède aussi une sirène capable d’atteindre les 105 dB pour faire fuir d’éventuels cambrioleurs. Ce modèle qui date de 2020 a su se montrer convaincant et a reçu la note de 8/10 à notre test. Une caméra que l’on recommande plus facilement maintenant avec cette baisse de prix de 160 euros.

Les points forts de la caméra Extérieure Netatmo

Une caméra extérieure avec projecteur LED et sirène intégrées

La qualité vidéo de nuit

La précision de la détection de mouvements

Affichée à 319,99 euros sur le site du constructeur, la Netatmo Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène est proposée en promotion à 229,99 euros sur Amazon, mais avec une ODR de 70 euros, elle revient à 159,99 euros.

Une installation qui demande un peu d’huile de coude

La Netatmo Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène est imposante, mais reste assez élégante et respire la qualité de fabrication. C’est une caméra dédiée pour l’extérieur et résiste aux intempéries (allant de -20 °C à 50 °C) et aux UV. Elle ne fonctionne pas sur batterie, donc même si vous pouvez l’installer où bon vous semble, il faudra l’installer sur un luminaire existant et de se servir du câblage actuel. Le tout est expliqué en 4 étapes dans une vidéo disponible sur le site de la marque. En revanche, si vous n’avez pas de luminaire extérieur existant, la procédure est évidemment bien plus longue et compliquée.

Une fois la caméra connectée au réseau Wi-Fi et à l’application, il suffit de suivre les indications ou de scanner un QR code fourni dans la boîte. Cette dernière donne accès ensuite les différentes fonctionnalités de la caméra. Une fois fixée, il est possible de changer son angle afin de s’assurer qu’elle filme la bonne zone.

Projecteur, sirène, la sécurité de votre domicile est assurée

Concernant ses caractéristiques, ici pas de 4K pour profiter d’un rendu plus détaillé, la caméra est capable de filmer en Full HD dont la qualité vidéo est décevante, du moins pour son tarif. Son capteur de 4 mégapixels donne un rendu trop pixelisé. Les images restent néanmoins largement exploitables et suffisent à distinguer un visage d’un autre. De nuit, la vision infrarouge est excellente, notamment grâce à la présence du projecteur LED. En plus d’améliorer la qualité vidéo de nuit, il remplit parfaitement son rôle premier, à savoir éclairer la zone pour trouver facilement le chemin de la porte d’entrée. Avec une puissance de 1 500 lumens, ce projecteur est aussi parfait pour dissuader les intrus en votre absence. On apprécie aussi la présence de la sirène qui n’est pas la plus puissante, mais suffit à faire comprendre à un potentiel voleur qu’il a été repéré.

Sur la détection de mouvements, elle peut reconnaître le type d’élément détecté dans son champ de vision (jusqu’à 20 mètres) que ce soit une personne, une voiture ou un animal. Sa fonction Smart-Smight se charge de permettre à la caméra d’analyser en temps réel si une personne quelconque s’approche de votre domicile, ou si votre chien se balade dans le jardin. Et grâce à la fonction Alert-Zones, vous pourrez définir les zones à surveiller et le type d’intrusion pour lequel vous voulez être alerté en votre absence ou pendant la nuit. S’agissant de ces alertes, justement, la caméra de surveillance pourra vous en envoyer directement sur votre smartphone si elle détecte un mouvement suspect. Vous pourrez ainsi recevoir des notifications en temps réel. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de souscire à un abonnement pour stocker les vidéos, vous pouvez intégrer dans la caméra une microSD.

N’hésitez pas à consulter notre test sur la Netatmo Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène pour en savoir plus.

