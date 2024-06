Amazon brade à moitié prix cette ampoule connectée pourtant déjà abordable

En dehors des ampoules Philips Hue, il existe d’autres solutions d’éclairages connectées plus abordable. La preuve en est avec ce modèle Meross qui tombe à 7,99 euros sur Amazon, au lieu de 19,99 euros de base.

Pour celles et ceux qui veulent juste profiter des fonctionnalités de contrôle à distance pour l’éclairage intérieur du domicile, pas besoin de choisir une ampoule connectée onéreuse de chez Philips Hue. D’autres marques font tout aussi bien et pour moins cher, comme cette référence Meross qui coûte moins de 8 euros actuellement. Une ampoule simple, avec une multitude de nuances à disposition et de scénarios.

Ce qu’il faut retenir cette ampoule connectée Meross

Une installation simple

Programmables et s’illuminent parmi 16 millions de couleurs

Compatible avec les assistants vocaux

Au départ à 19,99 euros, l’ampoule connectée Meross est disponible en ce moment en promotion à 7,99 euros sur le site d’Amazon.

Simple à installer et pratique au quotidien

Cette ampoule connectée Meross est un produit prêt à l’emploi et simple à installer. Contrairement aux Hue de Philips, les ampoules connectées du constructeur n’ont pas besoin de hub (ou pont de connexion) pour fonctionner. Il suffit de la brancher sur un port E27, la connecter à votre réseau Wi-Fi, et d’installer par la suite l’application dédiée pour piloter le tout.

Elle propose une lumière jaune chaude allant de 2 700K jusqu’à 6 500K avec une lumière plus froide dans ce cas-là. Bien sûr, il sera possible de régler la température et l’adapter en fonction de l’ambiance que vous recherchez : par exemple, à l’heure de coucher, vous pourrez choisir une température chaude, et donc plus chaleureuse pour éviter d’agresser vos yeux et vous mettre dans de bonnes conditions pour dormir.

Une ambiance personnalisable avec un tas de nuance de couleurs

Cet éclairage permet de créer ou de modifier en instant l’ambiance d’une pièce. L’ampoule est capable de s’illuminer dans pas moins de 16 millions de nuances de couleurs, soit une large palette pour vous concocter une atmosphère plus chaleureuse en fonction de l’occasion. Il est même possible de créer des scénarios pour, par exemple, allumer et éteindre la lumière automatiquement en fonction de l’heure, ou simuler manuellement à distance une présence fictive dans votre domicile.

Pour finir, cet appareil Meross profite de la compatibilité avec les principaux assistants vocaux pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix : Google Assistant, Amazon Alexa et Siri via Apple HomeKit. Vous n’aurez plus qu’à demander à votre enceinte Google Nest, Amazon Echo ou Apple HomePod d’allumer ou éteindre la lumière à votre place.

