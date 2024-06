Xiaomi vend pour pas cher son ventilateur connecté, parfait pour se rafraîchir cet été

C'est le printemps, et l'été approche à grands pas ! Or, en cas de temps chaud, voire caniculaire, se rafraîchir devient primordial. Pour cela, rien ne mieux que les ventilateurs connectés, comme ce modèle Xiaomi qui coûte moins de 50 euros grâce à cette offre.

L’été est la période des fortes chaleurs et des canicules. Si la climatisation est une solution, cela reste un investissement assez coûteux. C’est pourquoi il est intéressant de se diriger vers les ventilateurs connectés. Ces derniers peuvent être contrôlés à distance avec une grande précision et ont pour seul but de vous rafraîchir et de vous simplifier la vie. C’est le cas du Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite qui s’affiche actuellement à prix réduit sur le site de la marque.

Les avantages du Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite

Un ventilo léger et silencieux

Un souffle puissant avec une bonne portée

Contrôlable à distance

Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite s’affiche actuellement en promotion à 49,99 euros sur le site du constructeur, contre 59,99 euros habituellement.

Un ventilateur léger et pratique

Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite est un ventilateur sur pied. Il est léger (3,5 kg) et facile à déplacer dans votre intérieur pour cibler des zones précises. Une fois monté, on apprécie la qualité de fabrication apportée sur ce modèle, même si le plastique utilisé fait assez fragile. Il faudra faire attention de ne pas faire le tomber.

Sur pied, le Mi Smart Standing Fan 2 Lite mesure 100 cm de hauteur, mais il est possible de réduire sa hauteur à 50 cm, pour le positionner sur un bureau par exemple. Par contre, il faudra prévoir assez d’espace puisque son socle de 33 cm de diamètre est assez encombrant sur un bureau.

Puissant et connecté

Pour vous rafraichir, le ventilo s’appuie sur une hélice à 7 pales qui lui permettent non seulement de brasser l’air sur près de 12 mètres, mais aussi de produire une brise naturelle et douce. Il fournit un débit d’air puissant, à la fois léger et silencieux avec 30,8 dB. Et parce qu’un ventilateur se doit de balayer un espace suffisamment large pour être vraiment efficace, sachez que la diffusion du souffle du Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite atteint une largeur maximale de 90° de couverture.

Sachez enfin que le Smart dans le nom de cet appareil n’est pas volé. En téléchargeant l’application, vous allez pouvoir influer sur le niveau de puissance via une règle graduée très précise. Il est aussi possible de contrôler depuis votre smartphone le ventilateur lorsque vous êtes au travail ou allongé dans votre lit pour l’activer. Enfin, il est aussi possible de commander très simplement votre ventilateur à la voix grâce à sa compatibilité avec Google Home et Alexa.

