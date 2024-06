Sony ULT Wear : ce nouveau casque sans fil avec ANC est déjà moins cher

Avec sa nouvelle gamme ULT, Sony revient avec un casque qui veut secouer vos oreilles, tout en offrant un bon confort. Aujourd'hui, il est en promotion à 179 euros au lieu de 199 euros habituellement.

La compétition est rude sur le segment des casques sans-fil à réduction de bruit active et Sony revient avec une nouvelle référence : ULT Wear. Il a beau ne pas tenir toutes ses promesses, ce casque offre une réduction de bruit efficace et ne manque pas de confort. De plus, il devient encore plus abordable maintenant qu’il coûte 10 % de moins.

Quelques mots sur le Sony ULT Wear

Un casque confortable à porter et simple à utiliser

Une réduction de bruit active satisfaisante

Une autonomie élevée

Au départ à 199 euros, le Sony ULT Wear se trouve actuellement en promotion à 179 euros sur Amazon.

Un casque soigné, agréable à porter et endurant

Le Sony ULT Wear est un casque circum-aural qui ne manque pas de confort ni d’élégance, notamment dans son coloris gris mat. Le confort de port est excellent, il n’exerce pas de pression exercée autour des oreilles et le poids du casque lui confère une inertie assez limitée. On peut secouer la tête sans craindre que le casque ne se déplace trop, ni ne tombe. Et contrairement au XM5, ce modèle est pliable et prend relativement peu de place lorsqu’il est rangé dans son étui semi-rigide. Au niveau des commandes, on a des boutons physiques sur le côté gauche, et à droite, une zone tactile. Elle permet tout simplement d’ajuster le volume d’écoute par glissements verticaux successifs, ainsi que d’activer temporairement le mode transparence pour entendre autour de soi, en pressant la paume de la main sur la zone tactile. C’est très pratique.

L’une de ses grandes qualités et son autonomie. Sur son ULT Wear, la firme japonaise annonce 30 heures, avec la réduction de brui active en fonctionnement. De notre côté, nous avons mesuré 29 h 15 sans renforcement des basses fréquences, en liaison Bluetooth AAC avec un iPhone à 50 % du volume. En désactivant l’ANC, le casque tiendrait jusqu’à 50 heures, selon Sony. Un très bon score qui permet de rester loin de toute prise électrique ou de batterie portable au moins toute une journée. Quant à son temps de charge est d’environ 3 h 30 avec un chargeur 5 W.

Une bonne réduction de bruit active, mais…

Sur la partie audio, le Sony ULT Wear ne réussie pas à offrir un son équilibré. Il appuie bien trop fort dans le haut grave, ce qui jette un voile sur toutes les autres fréquences. Les basses fréquences manquent de rapidité et les sons moyens et aigus sont partiellement masqués et ce n’est pas agréable. En écoute musicale, ça coince systématiquement ; mais pour regarder une série ou un film d’action, voire jouer à un jeu vidéo, l’ULT Wear s’en sort mieux.

Heureusement, il offre une bonne isolation passive et profite d’un système de réduction active des bruits environnants. Dans l’ensemble, l’ANC arrive à placer l’auditeur dans une bulle suffisamment calme pour profiter de sa musique. Elle est assez proche de l’excellent casque Bose QuietComfort. En voiture, les bruits de roulement sont quasiment supprimés à basse vitesse et suffisamment réduits pour écouter de la musique sereinement. Dans la rue, les bruits intenses et clairs percent toujours, mais en écoutant à volume soutenu, l’immersion sonore est bonne.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test sur le Sony ULT Wear.

Si vous souhaitez découvrir les autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil) du moment.

