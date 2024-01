Cette version abordable du casque Sony WH-1000XM5 est à -40 % sur Amazon

Le Sony WH-CH720N est un casque à réduction de bruit bien équilibré, qui pourra difficilement vous décevoir à ce prix. Il est d’ailleurs plus accessible avec 41 % de réduction et coûte donc 88,99 euros au lieu de 150 euros.

Sony est réputé pour ses casques à réduction de bruit haut de gamme, et est aussi présent sur le milieu de gamme, pour satisfaire les budgets plus restreint. On compte, par exemple, le modèle WH-CH720N. Un casque Bluetooth qui emprunte beaucoup aux modèles WH-1000X de la firme, comme son design ou la fonction de réduction de bruit, avec un tarif plus contenu. Aujourd’hui, il se négocie à un meilleur prix après 62 euros de remise immédiate.

Les atouts du Sony WH-CH720N

Particulièrement léger et confortable

Des basses bien présentes

La réduction de bruit active de la partie

Sans oublier une bonne autonomie

Le casque Bluetooth Sony WH-CH720N est sorti à 150 euros, mais en ce moment, on le trouve en promotion à 88,99 euros sur le site Amazon. Il est également en promo en coloris blanc et bleu.

Un casque confortable, pour vous accompagner un bon moment

Le casque Sony WH-CH720N s’inspire des modèles WH-1000X et choisit un format circum-aural avec des coussinets qui entourent l’oreille. Il a beau être tout en plastique mat, l’ensemble est plutôt solide. On affaire à un casque ergonomique, confortable sur le crâne, et léger (192 g) pour procurer peu de gêne après plusieurs heures d’écoute.

Compact et pliable, il est idéal pour vos déplacements et dispose d’une belle autonomie avec 35 heures d’écoute en activant le système de réduction de bruit activé. Une fois désactivée, il est possible de profiter de sa musique pendant 50 heures. Si vous êtes à court de batterie, le WH-CH720N est compatible avec la charge rapide : 3 minutes vous procureront jusqu’à 60 minutes de lecture supplémentaire.

Un petit prix, mais bien lotie côté audio

Ce casque profite de la réduction de bruit active. Il intègre le même processeur Sony V1 que sur le WH-1000XM5 pour la gestion de la réduction de bruit active, mais ne profite que de deux microphones pour capter les bruits ambiants — contre quatre par oreille pour le XM5. Elle reste efficace pour atténuer les bruits environnants pour vous isoler au mieux. Si vous souhaitez au contraire pouvoir entendre les sons qui vous entourent, sur un passage piéton, par exemple, ou sur le quai d’une gare, vous pourrez également activer un mode en ce sens. Autre bon point : il est aussi compatible Bluetooth multipoint pour associer deux appareils simultanément.

Pour finr, côté audio, le casque de Sony offre un rendu sonore chaleureux et équilibré. Le WH-CH720N bénéficie par ailleurs de la technologie DSEE pour optimiser la restitution des fichiers audio numériques compressés et proposer une écoute plus équilibrée, avec un son riche et naturel. Autrement, on va retrouver la compatibilité avec les codecs SBC et AAC.

Pour trouver le casque qui vous convient le mieux, et de comparer le Sony WH-CH720N avec d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs casques Bluetooth à moins de 100 euros.

