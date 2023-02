Sony : la réduction de bruit débarque sur un casque à un prix attractif

Sony a dévoilé deux nouveaux casques sans fil, les Sony WH-CH720N et le Sony WH-CH520. Le premier profite d'une réduction de bruit héritée du modèle haut de gamme de la firme.

Dans le domaine de l’audio, Sony a su se tailler une réputation, en quelques années, de constructeur proposant l’une des meilleures réductions de bruit du marché sur ses casques et écouteurs sans fil. Le constructeur japonais réservait cependant jusqu’à présent cette fonctionnalité à ces modèles les plus onéreux. Si quelques exceptions, plus abordables, existaient, comme les Sony LinkBuds S ou le Sony WH-XB910N, la firme compte désormais étendre la réduction de bruit active à des modèles vraiment plus accessibles.

Lundi 21 février, Sony a en effet annoncé l’arrivée de deux nouveaux casques sans fil, le Sony WH-CH720N et le Sony WH-CH520, deux modèles à la philosophie bien différente qui avaient déjà fait l’objet de leaks il y a quelques jours.

Le Sony WH-CH520 est un casque Bluetooth supra-aural, c’est-à-dire que ses coussinets viennent se poser sur le pavillon auriculaire et non pas autour. Il profite ainsi d’une plus faible isolation passive que les casques au format circum-aural, et n’intègre pas de réduction de bruit active, mais se veut plus compact. On a ainsi droit à un casque de 147 grammes.

Pour la restitution du son, il embarque deux transducteurs — un pour chaque oreille — de 30 mm de diamètre et une compatibilité avec le Bluetooth 5.2 — compatible multipoint — et les codecs audio Bluetooth SBC et AAC. On va également retrouver l’algorithme DSEE de Sony, censé améliorer la qualité sonore d’un fichier MP3 de piètre qualité grâce à l’upscaling. Sony annonce par ailleurs une autonomie pouvant monter jusqu’à 50 heures avec son WH-CH520.

Le WH-CH720N, un casque à réduction de bruit à moins de 200 euros

Plus intéressant, le Sony WH-CH720N est quant à lui un casque circum-aural qui emprunte beaucoup aux modèles WH-1000X du constructeur, à commencer par son format circum-aural avec des coussinets qui entourent l’oreille. Le constructeur japonais annonce par ailleurs avoir intégré le même processeur Sony V1 que sur le WH-1000XM5 pour la gestion de la réduction de bruit active. Le WH-CH720N ne profite cependant que de deux microphones pour la captation des bruits ambiants — contre quatre par oreille pour le WH-1000XM5.

On va retrouver la compatibilité Bluetooth 5.2 multipoint avec les codecs SBC et AAC ainsi que des transducteurs dynamiques de 30 mm de diamètre. L’autonomie est cependant un peu plus faible que sur le plus petit casque, avec jusqu’à 35 heures en activant la réduction de bruit active. En revanche, on pourra profiter de sa musique pendant 50 heures, mais sans réduction de bruit.

Les deux nouveaux casques de Sony sont d’ores et déjà disponibles. Le Sony WH-CH520 est proposé au prix de 70 euros en noir, bleu, blanc et beige, tandis que le Sony WH-CH720N est décliné en noir, bleu et blanc, à un tarif de 150 euros. À titre de comparaison, le Sony WH-1000XM5 peut désormais se trouver autour de 420 euros.

