Deux casques Sony dévoilés : basses généreuses pour l’un, robe beige pour l’autre

OnLeaks et 91Mobiles ont partagé cette semaine des visuels détaillés de deux nouveaux casques attendus chez Sony : les WH-XB910N et WH-CH520. Assez différents l'un de l'autre, ils devraient respectivement cibler le milieu et l'entrée de gamme du constructeur nippon.

Chez Sony, les WH-XB910N et WH-CH510 pourraient très bientôt être remplacés par de nouveaux modèles. C’est en tout cas ce que laissent entendre ces visuels en fuite, relayés par OnLeaks et 91 Mobiles, mais aussi les premières spécifications techniques dévoilées pour deux casques — dont on ignore toutefois les dates de lancement et prix, du moins à ce stade.

Si l’on se fie au positionnement des modèles actuels, il y a néanmoins fort à parier pour que le premier (WH-XB910N) s’installe une nouvelle fois sur le milieu de gamme, avec un prix avoisinant les 200 euros ; tandis que le second (WH-CH520) reprendrait le placement de son prédécesseur, avec un prix situé aux alentours de 50 euros. Plus d’informations à ce propos viendront certainement à nous durant les prochaines semaines.

WH-XB910N et WH-CH520 : quoi de neuf pour les deux casques de Sony ?

Voici en tout cas ce que l’on sait déjà concernant le WH-XB910N. On apprend que ce modèle reviendra en 2023 avec trois coloris (noir, blanc et bleu), un meilleur système de réduction de bruit active, une possible prise en charge du multipoint, un dispositif de recharge rapide en 3 minutes (pour regagner une heure d’écoute) et jusqu’à 35 heures d’autonomie avec ANC. Comme avec le modèle actuel, l’objectif de Sony serait de conférer à ce modèle des basses généreuses et des fonctionnalités premium sans pour autant marcher sur les platebandes de son WH-1000XM5, qui trône toujours sur le haut de gamme.

Source : OnLeaks Source : OnLeaks Source : OnLeaks

Par rapport à son prédécesseur, le nouveau WH-XB910N troquerait ses commandes tactiles pour des boutons physiques. Via son application compagnon, le casque devrait par ailleurs proposer un support du DSEE (Digital Sound Enhancement Engine, pour améliorer la qualité des morceaux compressés), ainsi qu’une prise en charge de la technologie Bass Boost. Pour ce faire, le WH-XB910N s’appuierait notamment sur une puce V1 : la même que celle qui se trouve à bord des casques WH-1000X.

Source : OnLeaks Source : OnLeaks Source : OnLeaks Source : OnLeaks

Hormis les visuels ci-dessus et la présence (difficile à manquer) d’un coloris beige, le nouveau WH-CH520 reste plus mystérieux. Par rapport à l’actuel WH-CH510, le design évolue légèrement et un rembourrage plus généreux des oreillettes et de l’arceau serait au menu. Plus de précision à venir avec l’officialisation de Sony… qui ne devrait logiquement plus trop tarder.

