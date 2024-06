La Fnac et Darty bradent à -50 % le JBL Live 660NC, un casque avec ANC noté 8/10 dans nos colonnes

Joli design, un très bon rendu sonore et bonne endurance, le JBL Live 660NC est à un casque à considérer, surtout avec son prix actuel : il revient à 99 euros contre 199 euros à son lancement.

Plus connu pour ses enceintes portatives, JBL compte d’autres produits audio de qualité : comme ce casque Live 660NC. Ce casque avec réduction de bruit veut jouer dans la cour des grands, tout en proposant un prix attractif pour plaire aux petits budgets. Nous l’avons d’ailleurs testé, et apprécié pour son bon rendu sonore. Noté 8/10, c’est un casque que l’on recommande chaudement, surtout maintenant qu’il coûte 50 % de moins qu’à son lancement.

En quoi le JBL Live 660NC est-il intéressant ?

Pour son design compact et ses finitions soignées

Pour sa qualité sonore et son Bluetooth multipoint

Pour son autonomie musclée

Initialement à 199,99 euros, puis réduit à 179,99 euros, le casque JBL Live 660NC est aujourd’hui remisée à 99,99 euros à la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

Un casque rigide, mais confortable et endurant

Le JBL Live 660NC est un casque circum-aural doté de coussinet qui viennent englober l’oreille. Sur la partie design, il joue la carte de l’originalité en optant pour un revêtement en tissus sur son arceau. Un choix élégant qui assure, en plus, un bon confort sur le haut du crâne. Et ce n’est pas plus mal, puisqu’il est assez rigide et à tendance à appuyer assez fortement de chaque côté de la tête. Heureusement, le casque est léger (265 g) et se plie facilement pour être transporté partout avec soi.

Pour écouter votre playlist préférée pendant de longues heures, il possède une batterie de 750 mAh capable de fonctionner pendant 50 heures consécutives sans réduction de bruit, et jusqu’à 40 heures en Bluetooth avec réduction de bruit activée. De notre côté, le Live 660NC s’est éteint après 39 heures (avec le mode ANC activé), on est donc très proche des dires de la marque. Un casque bien endurant, capable de récupérer en une vingtaine de minutes, 60 % d’autonomie.

Un son agréable

Le Live 660NC dispose d’un système de réduction de bruit adaptative. Elle vient automatiquement s’appliquer en fonction des nuisances sonores autour de vous, et il n’est pas possible de régler l’intensité. Dans les faits, on est loin de la qualité proposée des cadors du marché. Les voix sont à peine atténuées et, dans un open-space, vous serez tout aussi dérangé par les discussions de vos collègues avec ou sans la réduction de bruit. Le mode s’avère cependant un peu plus efficace pour gérer les bruits de la circulation. Bien sûr, on a droit à un mode « ambient aware », pour entendre les bruits extérieurs.

Côté audio, le casque de la firme américaine s’appuie sur deux transducteurs de 40 mm de diamètre. Le rendu sonore est fortement appuyé sur les basses qui sont bien présentes et surtout, très bien restituées. Les bas médiums, comme les voix, profitent d’une bonne restitution. Ce sont plutôt au niveau des aigus où l’appareil audio va pêcher. Il offre par ailleurs une excellente spatialisation avec une bonne restitution de la stéréo, et une scène sonore large et convaincante. Notez enfin qu’il ne sera pas compatible avec l’aptX et le LDAC, mais les compatibilités avec les codecs AAC et SBC ainsi que le Bluetooth multipoint sont de la partie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le JBL Live 660NC.

Pour trouver le casque qui vous convient le mieux, et de comparer le JBL Live 660NC avec d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs casques Bluetooth à moins de 100 euros.

