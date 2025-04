Ce nouveau casque sans fil à réduction de bruit avec 60h d’autonomie chute déjà à très bon prix (-35 %)

Envie d’un nouveau casque Bluetooth à mettre sur votre tête ? Le Soundcore Space One Pro d’Anker devrait vous convenir entre son bon confort, sa grande autonomie et sa réduction de bruit. Le voilà en promotion à 129 euros, contre 199 euros de base.

Anker Soundcore Space One Pro // Source : site officiel

Connu pour ses accessoires de smartphones (chargeurs, batteries externes), Anker est aussi présent sur d’autres secteurs dont l’audio, et propose ses propres casques Bluetooth, comme le récent Soundcore Space One Pro. Il s’agit d’un modèle plus haut de gamme que le Space One, qui promet de meilleures performances audio et dont le prix est réduit de 35 % grâce à cette offre.

Les atouts du casque Anker Soundcore Space One Pro

Un casque confortable avec une taille très réduite une fois pliée

La présence de la réduction de bruit active

Une autonomie musclée, même avec ANC activé

Initialement vendu à 199,99 euros, le casque Soundcore Space One Pro d’Anker se négocie actuellement à 129 euros sur le site geekbuying avec le code 9I5DV22PK4.

Anker Soundcore Space One Pro : prix affiché une fois le code 9I5DV22PK4 appliqué dans le panier // Source : site geekbuying.com

On le trouve également en promotion sur le site Amazon.

Un design revu pour faciliter son transport, mais toujours aussi confortable

Le Soundcore Space One Pro d’Anker est un casque au format circum-aural qui devrait être agréable à porter. Pour maximiser le confort, y compris après plusieurs heures d’écoute, il utilise des coussinets en mousse à mémoire de forme et possède un arceau rembourré. La marque propose une nouvelle structure, appelé « FlexiCurve », qui permet de réduire la taille du casque de 50 %, pour faciliter son transport et son rangement, tout comme ses oreillettes pivotent à 180° et se plient vers l’intérieur.

Anker s’est assurée de bien équipé son casque côté autonomie et promet une durée de 40 heures avec réduction de bruit, et jusqu’à 60 heures sans ANC. C’est donc un casque très endurant et idéal pour écouter de la musique sans craindre d’être à court de batteries. Il est aussi compatible avec la charge rapide : 5 minutes de charge offrent jusqu’à 8 heures d’écoute. Il faudra 2 heures, pour avoir une charge complète.

La réduction de bruit active est au rendez-vous

Avec une bonne isolation passive, ce modèle Anker peut être utilisée dans un environnement bruyant, tout en étant plongé dans une bulle de calme, et ce grâce à la réduction de bruit active intégrée. À l’aide de six microphones, le casque va pouvoir capter les bruits environnants pour les gommer ensuite pendant l’écoute. Un mode transparence est aussi disponible, pour être à l’inverse, rester à l’écoute de votre environnement.

Côté audio, le Space One Pro se munit de transducteurs à membranes triple-composite censés produire un son riche et précis. Il est par ailleurs compatible avec les codecs Bluetooth SBC et AAC et prend même en charge le codec LDAC pour un son sans fil Hi-Res Audio. Sur l’application de la marque, il est possible aussi personnaliser et ajuster le son selon nos préférences. Et pour ne rien gâcher, le Bluetooth multipoint est aussi de la partie pour pouvoir connecter le casque à deux appareils en simultané et de basculer de manière fluide entre eux.

Si vous souhaitez découvrir les autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil).



Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.