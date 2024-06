À 174 €, cet écran gamer PC de 24″ (240 Hz et 0,5 ms) est le deal à ne pas louper

Que vous soyez un gamer très exigeant ou occasionnel, l'écran PC AOC 25G3ZM, devrait vous plaire. Bonne nouvelle : Amazon le propose en promotion à 174 euros au lieu de 212 euros habituellement.

Avec un temps de latence minime (0,5 ms), et un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 240 Hz, l’AOC 25G3ZM a des caractéristiques idéales pour satisfaire les joueurs assidus. Il devrait mettre tous les gamers d’accord, d’autant plus qu’il améliore aujourd’hui son rapport qualité-prix en tombant à moins de 175 euros aujourd’hui.

Les points forts du AOC 25G3ZM

Un écran de 24,5 pouces en Full HD

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz + un temps de réponse de 0,5 ms

Compatible AMD FreeSync

Avec un prix barré à 212,99 euros, l’écran PC AOC 25G3ZM est actuellement en promotion à 174,90 euros sur Amazon, mais aussi le site Rue du Commerce.

Un petit écran simple

Le confort est une donnée essentielle à prendre en compte si l’on projette d’enchaîner les sessions gaming pendant plusieurs heures. L’écran PC gamer AOC 25G3ZM se montre justement très ergonomique grâce à son support réglable : il est ainsi possible de moduler la hauteur et l’inclinaison de l’écran selon son souhait. Toutefois, on ne peut pas faire pivoter cet écran ou l’orienter de gauche à droite.

Concernant l’affichage, il s’appuie sur une dalle VA Full HD de 24,5 pouces. Ce n’est pas du QHD, certes, mais grâce à son taux de contraste de 3 000:1, l’expérience visuelle est assurée avec des noirs profonds, des blancs éclatants ainsi qu’une large palette de couleurs. En plus, Dell y a inséré quelques petits bonus pour maximiser le confort visuel des utilisateurs : l’écran ne présente aucun scintillement, et les émissions de lumière bleue qui peuvent causer une grande fatigue oculaire seront considérablement réduites.

Mais d’une fluidité à toute épreuve

Ce moniteur ce démarque également par son taux de rafraîchissement de 240 Hz, ce qui assure une excellente fluidité en jeu, primordiale notamment pour les jeux de tir. Ajoutons à cela un taux de réponse MPRT de 0,5 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos actions de jeu, surtout dans les FPS qui demandent une bonne réactivité à tout moment.

De plus, l’écran est équipé de l’AMD FreeSync Premium, qui agit pour limiter les artefacts visuels désagréables comme le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades, qui peuvent aussi perturber une partie. Quant à la connectique, le modèle 25G3ZM intègre deux ports HDMI, un Displayport et une prise casque stéréo.

Pour découvrir ce que propose la concurrence, voici notre comparatif d’écrans de PC gamer qui répond à tous les goûts et tous les budgets.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.