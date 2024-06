Moins de 400 € pour un pack complet home cinéma 5.1, une superbe offre à saisir chez la Fnac et Darty

Le pack home cinema 5.1 Yamaha YHT-1840 propose un système complet qui permet, grâce aux enceintes, de profiter d'une bonne spatialisation du son, et donc d'une immersion hyper agréable. Bref, l'expérience cinéma sans bouger de soi, et même sans se ruiner, puisque ce pack Yamaha est actuellement proposé à 399 euros au lieu de 549 euros à la Fnac et chez Darty.

Les amateurs de cinéma qui souhaitent reproduire l’expérience qu’ils peuvent vivre dans les salles obscures sont probablement les heureux détenteurs d’une installation home cinema chez eux. Pour ce qui est du système sonore au sein de cette installation, celles et ceux qui souhaitent profiter d’une spatialisation incomparable et d’une qualité audio maximale ont probablement misé sur un kit d’enceintes, qui permet au son de nous entourer efficacement (et bien mieux qu’avec une barre de son par exemple). Si ce type d’installation vous tente, sachez que le pack home cinema 5.1 Yamaha YHT-1840 avec cinq enceintes et un caisson de basse est actuellement proposé à un très bon prix, et il est même bien moins cher qu’une bonne barre de son…

Les points essentiels du home cinema Yamaha YHT-1840

Cinq enceintes et un caisson de basse pour un son surround

Des ports HDMI compatibles avec la 4K@60ips

Une fonctionnalité offrant un son surround virtuel

Initialement affiché à 549 euros, le pack home cinema 5.1 Yamaha YHT-1840 est désormais proposé à 399 euros à la Fnac et chez Darty.

Une installation complète

Comme son nom l’indique, le pack home cinema 5.1 Yamaha YHT-1840 se compose de cinq enceintes et d’un caisson de basse, associé à un amplificateur audio-vidéo, qui gère les enceintes et centralise vos différentes sources : consoles de jeu, lecteur vidéo, PC… Sur cet ampli AV, on retrouve d’ailleurs des ports HDMI compatibles avec la 4K@60ips, ce qui permet de profiter d’une excellente qualité d’image pour les films et séries. Les formats HDR sont d’ailleurs aussi pris en compte, pour ne rien gâcher.

Concernant les enceintes, qui sont ici au nombre de cinq, elles pourront être placées sur les côtés de votre téléviseur et devant lui, et même derrière vous pour que vous puissiez profiter d’un son surround enveloppant et ultra immersif. Mais cette installation peut être encombrante, et tout le monde n’a pas un intérieur suffisamment grand pour pouvoir y disséminer des enceintes dans chaque coin. Heureusement, Yamaha a pensé à tout : grâce à la technologie Virtual Cinema Front, vous pourrez placer toutes les enceintes à l’avant de la zone d’écoute et tout de même profiter d’un son surround, mais virtuel.

D’autres fonctionnalités pour booster l’expérience

Yamaha a également misé sur d’autres fonctionnalités pour améliorer le son délivré par cette installation home cinema. On a par exemple droit à la technologie Extra Bass qui, sans grande surprise, permet de booster le rendu des basses fréquences et de profiter de basses bien plus riches. De plus, on peut aussi compter sur la fonction Subwoofer Trim pour booster les fréquences basses tout en évitant d’empiéter sur la restitution sonore de l’enceinte avant, pour toujours avoir des basses bien équilibrées et un champ sonore plus clair. Enfin, ajoutons la présence des modes « Scène » (DVD, TV, CD, Radio) qui permet d’accéder facilement à vos réglages favoris pour chaque source.

Si vous souhaitez avoir toutes les clés pour transformer votre intérieur en salle de cinéma, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide avec tous nos conseils pour tenir une bonne installation home cinéma.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.