Le tout nouveau Samsung Galaxy Book 4 Pro est inclus dans un pack avec 700 € de réduction

Lancé il y a peu, le Samsung Galaxy Book 4 Pro dispose d'une fiche technique plutôt solide avec son écran de qualité, son processeur puissant ou encore son châssis fin et léger. Un ultrabook qui coche bien des cases et que l'on peut actuellement retrouver dans un pack complet comportant une pochette et une souris, le tout pour 1 399,99 euros au lieu de 2 099,99 euros chez Darty.

Le récent Samsung Galaxy Book 4 Pro, mis en avant par la marque lors du MWC 2024 aux côtés des autres références de cette nouvelle gamme d’ultraportables, a de sérieux atouts à faire valoir. Comme ses prédécesseurs, ce nouveau modèle est léger, fin et puissant, tout en nous faisant profiter là encore d’une dalle AMOLED ultra fluide. Bref, Samsung ne change pas une équipe qui gagne et mise tout sur les performances pour ce modèle Pro. Si sa configuration vous tente, sachez que vous pourrez actuellement avoir ce Galaxy Book 4 Pro moins cher, avec même une pochette spéciale Jeux olympiques pour se mettre dans l’ambiance avant le début de la compétition, ainsi qu’une souris pour être encore plus efficace au travail.

Ce que propose le Samsung Galaxy Book 4 Pro

Un écran AMOLED de 14 pouces + 120 Hz

Un Intel Core Ultra 7 155H + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Une bonne autonomie

D’abord affiché à 2 099,99 euros, le pack comportant un Samsung Galaxy Book 4 Pro, une pochette JO 2024 et une souris est désormais proposé à 1 399,99 euros chez Darty. Pour rappel, l’ultraportable seul coûtait 1 999 euros à sa sortie.

Un Galaxy (ultra)Book tout en finesse

Avec ses Galaxy Book, Samsung souhaite proposer des PC portables fins et légers que l’on peut emporter partout avec soi sans difficulté. C’est justement le cas du nouveau Galaxy Book 4 Pro, qui ne pèse que 1,23 kg et dont l’épaisseur n’excède pas 1,16 cm ; des dimensions qui lui permettent de rentrer dans le cercle fermé des ultraportables. Et ce n’est pas parce que ce PC portable est très fin qu’il n’accueille pas une connectique fournie : ici, on a droit à deux ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un port USB 3.2 Type-A, un lecteur microSD et une prise casque audio. De quoi agrandir son espace de travail en branchant plusieurs périphériques si besoin.

Pour ne rien gâcher, le PC portable présente aussi un design particulièrement soigné, avec un châssis élégant et sobre, mais aussi et surtout un écran de belle facture. Cette dalle de 14 pouces nous fait en plus profiter des contrastes infinis de l’AMOLED et d’une fluidité exemplaire dans la navigation et l’affichage des animations grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avis aux possesseurs d’un smartphone Samsung Galaxy : l’écran du Galaxy Book 4 Pro peut aussi afficher celui de votre téléphone grâce à la fonction « Mobile connecté ».

De la puissance et de l’endurance

Parlons maintenant de ce qu’il a dans le ventre : le Samsung Galaxy Book 4 Pro renferme un processeur Intel Core Ultra 7 155H, dont la fréquence turbo maxi culmine à 4,80 GHz, et qui est ici épaulé par 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, l’ultraportable peut faire tourner n’importe quelle tâche de façon fluide et sans ralentissement, y compris celles plus gourmandes comme le montage vidéo. Les professionnels en quête d’une machine puissante et rapide, qui gère aussi côté multitâche, y trouveront certainement leur compte. Un SSD de 512 Go complète le tout pour non seulement offrir un espace de stockage conséquent, mais également des lancements rapides et des temps de chargement considérablement réduits.

Enfin, côté autonomie, Samsung a opté pour une batterie de 62 Wh capable de faire tenir la machine durant 18 heures, selon la marque. La charge rapide est aussi de la partie : le PC portable peut ainsi, en théorie, gagner 35 % de batterie en seulement 30 minutes.

