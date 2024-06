Seulement 69,99 € : c’est le super prix de cette barre de son Samsung ultra-compacte et sans fil

Pas envie d'investir une fortune dans une barre de son ? Il existe des modèles pas chers (du moins selon les standards du marché) et faciles à utiliser pour les néophytes. Par exemple, la Samsung HW-T400 est une bonne entrée en matière pour se faire la main, et elle est en promotion à 69,99 euros au lieu de 99,99 euros chez Cdiscount.

La partie audio est généralement l’aspect le moins développé des TV, aucun modèle n’est en effet capable de proposer par défaut une expérience d’écoute digne du cinéma. Pour cela, il y a les barres de son, mais ces appareils sont souvent chers et trop complexes à prendre en main pour les néophytes. Pour se faire la main, il existe des modèles conçus dans la simplicité comme la Samsung HW-T400. Cette dernière est peut-être moins puissante, mais elle est surtout moins chère, surtout avec cette réduction de 30 %.

La Samsung HW-T400 en résumé

Une barre de son ultra-compacte

Quatre haut-parleurs pour une puissance de 40 W RMS

Peut fonctionner en tous sans-fil

Au lieu d’un prix barré de 99,99 euros, la Samsung HW-T400 est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros chez Cdiscount.

Les joies d’une barre de son ultra-compacte

Les barres de son Samsung sont en général vendues avec un caisson de basses et des enceintes arrière, mais la HW-T400 comprend que la barre de son, ce qui ne peut que faciliter son installation. D’autant plus qu’au niveau des dimensions, elle ne fait que 64 cm de long pour 6,5 cm de profondeur, 10 cm de haut et un poids de seulement 2 kilos. Autant dire que l’installer où bon nous semble n’est qu’une formalité, à condition qu’elle ne soit pas trop éloignée de l’alimentation électrique.

La face avant et le dessus sont recouverts de tissu acoustique tandis que les commandes se situent sur les côtés. On peut également se servir de la télécommande pour contrôler la barre à distance. Pour ce qui est de la connectique, on ne retrouve qu’un port USB-A et une sortie audio numérique S/PDIF, il n’y a pas de port HDMI. Mais grâce au Bluetooth (codec SBC) et au NFC, la Samsung HW-T400 est capable de fonctionner entièrement en sans-fil.

Des performances relatives à sa taille

La Samsung HW-T400 est configurée en 2.0 avec quatre haut-parleurs dont deux canaux avant. Les deux autres sont des subwoofers, ce qui permet à cette barre de son de diffuser des basses plus amples sans l’aide d’un caisson de basses. Niveau puissance, la Samsung HW-T400 envoie du 40 W RMS, c’est peu comparé à ce que proposent des barres de son du milieu et du haut de gamme, mais cela reste mieux que les systèmes sonores embarqués des TV qui tournent généralement autour de 20 W RMS.

En revanche, il ne faut pas se faire des illusions. Les dimensions restreintes de cette barre de son sont autant un avantage qu’un défaut. Les basses par exemple, même avec l’aide des subwoofers intégrés, sont loin d’atteindre la profondeur et le ressenti que délivrerait un vrai caisson de basses. De plus, la Samsung HW-T400 est incapable de spatialiser le son comme le ferait une barre de son Dolby Atmos ou une installation surround 5.1.

Afin de comparer le Samsung HW-T400 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son du moment.

