Xiaomi brade à -40 % sa fontaine à eau connectée pour nos compagnons à quatre pattes

On adore nos animaux de compagnie mais il arrive parfois que l'envie de partir en week-end nous prenne et qu'il ne soit pas possible de les emmener avec soi. Dans ce cas de figure, les distributeurs automatiques de nourriture et d'eau se révèlent sacrément pratiques et Xiaomi a justement investi ce marché avec deux appareils connectés. L'un d'eux, la Xiaomi Smart Pet Fountain, est d'ailleurs en promotion à 49,99 euros au lieu de 79,99 euros.

L’été avec ses pics de chaleur approche et celles et ceux qui ont la chance d’avoir un animal de compagnie savent à quel point les épisodes caniculaires peuvent être éprouvants pour eux. Pour faciliter leur quotidien, Xiaomi a pensé à concevoir une fontaine à eau connectée pour animaux de petite et moyenne taille et qui a comme particularité de simuler un circuit d’eau naturel afin de la rendre plus saine. En ce moment, la Xiaomi Smart Pet Fountain est disponible avec une baisse de près de 40 % en boutique officielle.

La Xiaomi Smart Pet Fountain, qu’est-ce ?

Une fontaine à eau d’un volume de deux litres

Un circuit d’eau constamment en mouvement, votre chat vous remerciera !

Contrôle à distance et rappels d’entretien sur smartphone

Au lieu de 79,99 euros habituellement, la Xiaomi Smart Pet Fountain est maintenant disponible en promotion à 49,99 euros en boutique officielle.

Une eau saine pour nos petites boules de poils

À l’instar du distributeur de croquettes connecté de Xiaomi, la Smart Pet Fountain se présente sous la forme d’un bloc blanc avec la gamelle posée au sommet. D’une contenance de deux litres, elle assure les besoins d’un chat adulte pour 4 à 7 jours selon le constructeur chinois et sa hauteur permet à l’animal de s’hydrater confortablement, sans avoir à se courber. Grâce à un système de quadruple filtrage, poils, saletés, odeurs et particules pouvant provoquer des calculs rénaux sont éliminés, de quoi garantir une eau saine 24h/24.

La Xiaomi Smart Pet Fountain a surtout la particularité de simuler un cours d’eau naturel grâce à un circuit en mouvement, mais pour quelle raison ? Parce que certains animaux comme les chats craignent l’eau stagnante, vous avez peut-être déjà vu votre matou tremper la patte dans sa gamelle d’eau avant de boire ou être attiré par l’eau du robinet. L’eau en mouvement est plus attrayante, plus saine et elle empêche les bactéries de se développer dans la gamelle. Enfin, le bruit de la pompe ne dépasse pas les 30 dB.

Une fontaine à eau connectée, pour quoi faire ?

Mais quel est l’intérêt de rendre cette fontaine d’eau connectée ? Il est possible d’appareiller la Xiaomi Smart Pet Fountain avec son smartphone via l’application Xiaomi Home. Cela permet dans un premier temps de surveiller le niveau de l’eau à distance et en temps réel, ce que l’on peut voir à l’aide des voyants sur la fontaine également. De la même façon, on peut choisir entre une distribution normale, c’est-à-dire 24h/24, et une distribution « intelligente » qui prodigue de l’eau fréquemment en journée et par intermittence la nuit.

Un dernier avantage d’avoir une fontaine d’eau connectée, c’est de recevoir des notifications d’entretien sur son smartphone pour nettoyer la fontaine et remplacer le filtre. Pour ce qui est de la partie entretien, la fontaine à eau est facilement démontable, il faut tâcher de la nettoyer régulièrement afin qu’elle soit en mesure de distribuer une eau saine. Enfin, s’il y a une coupure de courant et que l’on n’est pas sur place, le couvercle peut stocker de l’eau afin d’en distribuer une petite quantité de secours.

