Ce TV QLED Samsung (55″, 100 Hz) ne coûte plus que 549 € et c’est extraordinaire pour une telle fiche technique

Grande dalle, excellente qualité d'image, fonctionnalités gaming : le TV QLED Samsung 55Q70C a tout bon. Son autre atout, c'est évidemment son prix actuel. Chez Cdiscount, on peut en effet trouver le téléviseur affiché à 549,99 euros au lieu de 699,99 euros.

Si vous étiez à la recherche d’un grand téléviseur QLED Samsung aussi bien taillé pour le gaming que pour le binge-watching dans les meilleures conditions, sans pour autant qu’il soit affiché à un prix démentiel, alors vous pourriez bien être intéressés par le modèle Samsung 55Q70C. Ce dernier propose en effet une qualité d’image impeccable, en plus de diverses fonctionnalités que les joueurs les plus assidus recherchent, mais ne coûte pourtant pas plus de 550 euros, ce qui est un très bon prix pour une telle fiche technique.

Les points forts du TV QLED Samsung 55Q70C

Une dalle 4K QLED de 55 pouces + 100 Hz

Compatible HDR10+ et HLG

Des ports HDMI 2.1

Affiché à 699,99 euros chez d’autres e-commerçants, le TV QLED Samsung 55Q70C est désormais proposé à 549,99 euros chez Cdiscount.

Une dalle fluide et des images détaillées

Comme à son habitude, Samsung a misé sur un design particulièrement élégant pour habiller son modèle 55Q70C : ce dernier profite ainsi d’un cadre très fin et de bordures quasi invisibles autour de l’écran, qui lui donnent un bel aspect premium. Concernant cet écran, justement, on a droit à une dalle QLED 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 55 pouces, qui offre un rapport de contraste élevé, une meilleure luminosité qu’une simple dalle LED ainsi que des images plus détaillées. L’écran supporte par ailleurs les formats HDR (HDR10, HDR10+, HLG), mais comme il est d’usage chez Samsung, le Dolby Vision est complètement absent. Quoi qu’il en soit, les images affichées devraient être suffisamment lumineuses et bien détaillées, et ce, dans les zones de lumière et d’ombre.

Ajoutons également le fait que la dalle bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité. Le processeur Neural Quantum 4K se charge de son côté d’optimiser tous les contenus ayant une définition inférieure afin de les afficher en 4K. Côté audio, Samsung a opté sur plusieurs technologies maisons, à l’image de la fonction OTS Lite (Object Tracking Sound), qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran pour plus de réalisme, ou encore la fonction Q-Symphony, qui permet de synchroniser les haut-parleurs d’une barre de son de la marque avec ceux du TV, pour plus de profondeur.

Des sessions gaming fluides et réactives

Équipé de quatre ports HDMI 2.1, soit la connectique que les joueurs sur PS5 et Xbox Series X/S recherchent avant tout, le TV Samsung 55Q70C est tout à fait adapté aux sessions gaming. Surtout, les ports autorisent la 4K@120Hz, notamment grâce à la technologie Motion Xcelerator Turbo+, qui optimise en temps réel la fluidité des images. La fonction ALLM (Auto Low Latency Mode), qui réduit l’input lag, ainsi que le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, qui combat les déchirures d’écran, sont aussi de la partie, de même que l’AMD FreeSync Premium Pro. Le Gaming Hub est également intégré. Notez aussi que les ports HDMI 2.1 sont compatibles avec le protocole eARC, ce qui vous permet d’obtenir un retour audio en haute résolution sur un appareil comme une barre de son.

Enfin, pour ce qui est de la partie Smart TV, le Samsung 55Q70C tourne sous Tizen 7.0, le système d’exploitation maison du fabricant. L’interface proposée ici est particulièrement intuitive et donne accès facilement à toutes les plateformes de streaming phares. Les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Bixby sont par ailleurs présents pour recueillir toutes vos requêtes vocales et le TV est compatible avec le système domotique de Samsung, SmartThings.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références proposant la même technologie d’affichage, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV QLED Samsung et TCL du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.