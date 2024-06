SFR offre 6 mois d’accès à la nouvelle plateforme (HBO) Max pour ses nouveaux clients Fibre Power

Depuis ce 11 juin, le service de streaming Max est disponible en France avec un catalogue riche en films, séries, documentaires et surtout en compétitions sportives avec la diffusion de l'intégralité des JO 2024 via Eurosport. Pour les curieux, SFR propose de découvrir ce nouveau service via son abonnement Fibre Power grâce à un accès gratuit à Max Basic pendant six mois.

La Warner a récemment inauguré une nouvelle plateforme parée à conquérir le marché du SVOD aux côté de Netflix et d’Amazon Prime Video, il s’agit de la bien nommée Max. Lancée en 2020 aux États-Unis, il aura fallu attendre quatre ans pour que la plateforme arrive en France à cause d’imbroglios autour des droits de diffusion et des exclusivités. Mais l’attente en valait la peine et pour fêter ce lancement, SFR propose un accès gratuit à la plateforme Max Basic pendant 6 mois via son abonnement Fibre Power.

L’offre SFR Fibre Power, c’est quoi ?

Un débit jusqu’à 2 Gb/s en descendant et 700 Mb/s en montant

Compatible avec le Wi-Fi 6 et un répéteur inclus sur demande

Un bouquet de 200 chaînes et les appels illimités

(HBO) Max ou Netflix inclus gratuitement pendant 6 mois

Depuis le 11 juin, SFR propose désormais à ses nouveaux abonnés à l’offre Fibre Power à 36,99 euros par mois un accès inclus à la nouvelle plateforme Max pendant 6 mois (formule Basic avec pub). Passés ces 6 mois, l’abonnement à Max passera à 5,99 euros par mois. L’offre SFR Fibre Power est quant à elle soumise à un engagement de 12 mois et un répéteur Wi-Fi 6 peut être inclus sur demande.

Une offre fibre performante et un bouquet TV riche

SFR ne propose aujourd’hui que trois offres Fibre et la formule Fibre Power est la plus équilibrée avec de très hauts débits et le Wi-Fi 6. Cet abonnement fibre comprend une SFR Box 8 avec un débit s’élevant jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi. Il faut toutefois vérifier son éligibilité avant d’opter pour un nouvel opérateur, les débits réels peuvent ne pas être les mêmes d’un endroit à l’autre. Quant au Smart Wi-Fi 6, il permet de profiter d’une connexion trois plus rapide qu’avec le Wi-Fi 5.

L’abonnement à SFR Fibre Power permet de profiter de bien d’autres services, comme la mise en place d’une ligne téléphonique qui permet d’appeler en illimité vers les numéros fixes de France métropolitaine, des DOM ainsi que d’une centaine de destinations à l’internationale. Côté TV, la formule donne accès à un bouquet de 200 chaînes, sans compter qu’un décodeur Android TV compatible 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos est inclus sans coût supplémentaire. Il donne accès à de nombreuses plateformes de SVOD et aux applications du Play Store.

(HBO) Max, qu’est-ce que c’est ?

Lancé en 2020 aux États-Unis, Max est la plateforme de streaming de la Warner dont le catalogue regroupe toutes les licences de la société de production comme Harry Potter, The Dark Knight et les autres productions DC Comics, ou encore les Mad Max. On retrouve également les créations de la chaîne américaine HBO (House of the Dragon, True Detective, The Last of Us, Euphoria, etc…), dont les droits de diffusion étaient jusque-là détenus par OCS, ainsi que celles d’autres filiales comme Cartoon Network et Adult Swim.

Et on peut dire que le déploiement de Max en France arrive à point nommé. La plateforme arrive juste avant les Jeux Olympiques de Paris et il sera possible dès le 26 juillet de visionner l’intégralité de la compétition sur Eurosport, autre filiale de la Warner, avec plus de 3 800 heures de compétitions au programmes et jusqu’à 62 canaux de retransmission en direct. Enfin, il est possible de créer jusqu’à cinq profils personnalisables et de profiter de la diffusion en continu sur deux appareils à la fois en définition Full HD.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur SFR.

Afin de comparer l’offre SFR Fibre Power avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures offres Fibre et ADSL du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.