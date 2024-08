Amazon casse le prix du Galaxy SmartTag 2, la balise Bluetooth de Samsung devient alors plus abordable que jamais

Marre de perdre vos clĂ©s ? Samsung a prĂ©sentĂ© l’annĂ©e dernière une nouvelle version de son porte-clĂ© connectĂ©, le Galaxy SmartTag 2, qui se montre très pratique malgrĂ© un fonctionnement en Ă©cosystème fermĂ©. Chez Amazon, le Samsung Galaxy SmartTag 2 est disponible Ă son prix le plus bas, Ă 24,93 euros au lieu de 39,99 euros. Le lot de 4 est mĂŞme Ă -50 %.

Pour les Ă©tourdis qui Ă©garent souvent ces objets essentiels du quotidien comme les clĂ©s de la maison, de la voiture ou une clĂ© USB, les porte-clĂ©s connectĂ©s sont un indispensable pour Ă©viter le pĂ©tage de plomb. Leur fonctionnement est simple, il suffit de l’associer Ă un smartphone afin de le rendre gĂ©olocalisable via une application dĂ©diĂ©e, pour le Samsung Galaxy SmartTag 2, il s’agit de SmartThings. Aujourd’hui, le Samsung Galaxy SmartTag 2 chute Ă son prix le plus bas.

Le Samsung Galaxy SmartTag 2 en bref

Un design à anneau large très pratique

Certification IP67 et autonomie de 500 jours

Plusieurs fonctionnalités pour retrouver le SmartTag, et son propriétaire

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le Samsung Galaxy SmartTag 2 est maintenant disponible en promotion Ă 24,93 euros chez Amazon. On trouve Ă©galement le lot de 4 Ă 71,21 euros au lieu de 139,73 euros.

Retrouver ses clés devient plus facile encore

Le tout premier Galaxy SmartTag adoptait dĂ©jĂ un format compact et pratique pour son usage et le constructeur sud-corĂ©en a tout de mĂŞme opĂ©rĂ© une refonte du design du SmartTag 2 afin qu’il fasse davantage « porte-clĂ© ». Cette balise Bluetooth arbore notamment un anneau plus large afin de le fixer plus facilement Ă un objet comme un trousseau de clĂ©s, une dragonne, etc. De plus, le Galaxy SmartTag 2 est conçu pour rĂ©sister aux maladresses du quotidien avec sa rĂ©sistance aux chocs et sa certification IP67 qui le rend Ă©tanche Ă faible profondeur.

Si le Samsung Galaxy SmartTag 2 sert d’abord Ă retrouver les petits objets que l’on Ă©gare souvent, il est Ă©galement capable de retrouver le smartphone auquel il est associĂ©. Cette balise comprend un bouton sur sa tranche infĂ©rieure qui fait sonner le smartphone lorsqu’on appuie dessus. Ce bouton peut avoir d’autres usages comme contrĂ´ler des appareils connectĂ©s. Enfin, une pile bouton remplaçable lui assure une autonomie de 500 jours et mĂŞme de 700 jours en mode Ă©conomie d’Ă©nergie.

La force (et la faiblesse) de l’Ă©cosystème SmartThings

Avant d’expliquer plus en dĂ©tail le fonctionnement du SmartTag 2, il faut savoir que celui-ci ne peut ĂŞtre localisĂ© que par un appareil Samsung, smartphone ou tablette, ce qui exclut dĂ©jĂ pas mal d’appareils Android de la liste de ceux compatibles. Samsung fait donc le choix d’un Ă©cosystème aussi fermĂ© qu’Apple avec ses AirTag. Quoi qu’il en soit, le Samsung Galaxy SmartTag 2 fonctionne uniquement avec l’application SmartThings et rien d’autre.

Il existe plusieurs mĂ©thodes pour retrouver un Galaxy SmartTag 2 Ă©garĂ©, la première s’appuie sur la connexion Bluetooth avec une portĂ©e de 120 mètres. Il faut se rendre sur SmartThings Find qui affiche une jauge se remplissant Ă mesure que l’on se rapproche de la balise, on peut mĂŞme associer cette fonction avec l’appareil photo afin d’avoir une interface en rĂ©alitĂ© augmentĂ©e. Si cela ne suffit pas, on peut faire sonner le SmartTag 2 grâce Ă une touche « note de musique ». Une autre mĂ©thode de recherche est le Galaxy Find Network qui s’appuie sur un maillage d’appareils Samsung dans le monde, et si quelqu’un trouve la balise, il est possible de la scanner pour afficher la fiche contact de son propriĂ©taire.

