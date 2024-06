Cdiscount fait une énorme fleur aux joueurs pour l’été avec ce pack Xbox Series X en promo comprenant un jeu vidéo et une manette supplémentaire

Avis aux amateurs de consoles de jeux vidéo qui ne seraient pas encore passés à la dernière génération. Cdiscount offre un pack Xbox Series X des plus intéressants durant les soldes. De quoi s’équiper pour les soirées gaming entre amis cet été, mais surtout pour les prochaines sorties qui s’annoncent plus qu’alléchantes, comme l’a démontré Microsoft lors du dernier Xbox Games Showcase.

Le 9 juin dernier, Microsoft a balayé les inquiétudes concernant son avenir dans le gaming et placé la barre très haut lors de son Xbox Games Showcase, en dévoilant moult bandes-annonces et teasers de jeux vidéo tous plus alléchants les uns que les autres. Une mise en bouche, en réalité, puisque Microsoft a fait part de sa présence à la Gamescom de Cologne (du 21 au 25 août prochain). De nouvelles annonces à prévoir ? C’est fort possible. L’avenir s’annonce radieux pour les joueurs Xbox, encore faut-il être équipé. À ce propos, Cdiscount fait fort avec ce pack Xbox Series X avec un jeu récent et une manette avec une réduction de près de 200 euros.

Les atouts de ce pack Xbox Series X

Une console de jeu puissante et silencieuse

Capable de faire tourner les jeux en 4K et compatible 120 FPS

Call of Duty: Modern Warfare III + Manette Xbox Sans Fil Carbon Black

Au lieu de 650 euros habituellement, le pack Xbox Series X avec Call of Duty: Modern Warfare III + Manette Xbox Sans Fil Carbon Black est maintenant disponible en promotion à 454 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Comme à son habitude, Microsoft a fait le choix de la sobriété pour le design de sa dernière console de salon, avec un format pavé haut de 30 cm et de 15 cm à chaque côté. Un format qui a le mérite de lui assurer une bonne stabilité lorsqu’elle est placée à la verticale. D’ailleurs, sur ce terrain, la Xbox Series X écrase sa grande rivale, la PlayStation 5 de Sony et son design étrange.

À l’heure actuelle, la Xbox Series X est la console de salon la plus puissante du marché avec une puissance brute de calcul de 12 TFlops tandis que la PS5 est à environ 10 TFlops. Avec son CPU AMD Zen 2 à huit cœurs, son GPU AMD RDNA 2, 16 Go de RAM GDDR6 et un SSD Xbox Velocity d’une capacité de 1 To, elle est capable de faire tourner les jeux en 4K 60 FPS et est même compatible avec le 120 FPS. À cela s’ajoute sa compatibilité avec la technologie ray-tracing pour une meilleure expérience gaming, mais aussi le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Cerise sur le gâteau, la machine se montre particulièrement silencieuse en tout temps !

Un investissement stratégique

Grâce au jeu vidéo Call of Duty: Modern Warfare III compris dans le pack, il sera aisé de tester la puissance de la machine, ainsi que sa capacité à faire tourner des AAA récents. Que ça soit pour la partie solo du jeu ou pour des parties en ligne ou en local, avec la manette Xbox supplémentaire incluse dans le pack. À noter que la console est totalement rétrocompatible, donc faire tourner des titres des anciennes consoles Microsoft, au format CD ou via le Game Pass, sera un jeu d’enfant pour la Xbox Series X.

Presque quatre ans après sa sortie, la console n’a pas encore dit son dernier mot. Et les annonces de Microsoft lors du Xbox Games Showcase suggèrent qu’elle a encore de belles aventures à offrir. La prochaine génération n’est d’ailleurs pas annoncée de si tôt. Mais côté jeux vidéo, les joueurs auront de quoi faire puisque Call of Duty : Black Ops 6, un remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater ou encore une extension de Diablo IV intitulée Vessel of Hatred ont été annoncés sur Xbox Series X.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Microsoft Xbox Series X.

Ne ratez rien des soldes d'été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

