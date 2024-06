JBL Partybox Encore Essential : cette puissante enceinte de soirées est soldée à moins de 200 €

La JBL Partybox Encore Essential est une immense enceinte pour faire la fête. Avec ses jeux de lumière, elle est toute choisie pour animer vos soirées d’été, et grâce aux soldes la voilà à 199 euros, au lieu de 299 euros.

À côté de ses enceintes Bluetooth portables Flip, Charge et Boombox, JBL propose des enceintes Sonos faites pour animer vos soirées. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, ces dernières en mettent plein les oreilles, mais aussi plein les yeux avec son système d’éclairage dynamique. C’est le cas de la Partybox Encore Essential qui coûte 100 euros de moins pendant les soldes.

Quels sont les points forts de la JBL Partybox Encore Essential ?

Une enceinte résistante aux éclaboussures, pratique à transporter

Des jeux de lumières dynamiques et personnalisables

Une puissance de 100 W et 6 heures d’autonomie

La JBL Partybox Encore Essential coûte généralement 299,99 euros, mais pendant les soldes, cette enceinte tombe à 199,99 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Une enceinte faite pour animer les soirées

Avec ses dimensions (32,7 cm de haut pour 27,6 cm de large et 29,3 cm de profondeur) la JBL Partybox Encore Essential n’est pas l’enceinte la plus portable du constructeur. Pourtant, elle peut être transportée grâce sa poignée au sommet, si vous souhaitez l’emmener pour animer une soirée. En revanche, ces 6 kilos l’empêchent d’être emmené avec soi pour une randonnée. Vous pouvez très bien la poser au bord de la piscine où elle résiste aux éclaboussures grâce à sa certification IPX4, mais pas à l’immersion.

La JBL PartyBox Encore Essential est compatible avec la norme Bluetooth 5.1 et grâce à la fonction True Wireless Stereo, il est possible de la synchroniser avec une deuxième enceinte identique pour profiter d’un son deux fois plus puissant ou sur une zone plus étendue. Du côté de la connectique, la JBL PartyBox Encore Essential se limite à une prise jack 3.5 mm et à un port USB-A capable de lire les fichiers MP3, WAV et WMA afin que chacun puisse ramener sa playlist.

Avec une bonne puissance sonore

Son atout reste sa puissance sonore. Pour assurer cela, elle est dotée d’un unique haut-parleur de 13 cm de diamètre et de deux tweeters de 4 cm chacun pour les aigus et atteint une puissance de 100 W RMS. La JBL est capable de produire un volume sonore impressionnant, que ce soit en intérieur et en extérieur, et pendant 6 heures d’après la marque. Elle est donc assez endurante pour prolonger la fête.

Elle sort du lot avec son système de jeux de lumière. Les couleurs se synchronisent au rythme du titre en cours pour des soirées plus immersives et peuvent même être personnalisé. C’est une expérience audiovisuelle unique et immersive. Le tout est contrôlable depuis une application dédiée.

