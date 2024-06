Apple AirPods Max : le prix de ce casque sans fil d’élite est en chute libre pendant les soldes

Si des bruits de couloir font déjà état d'AirPods Max 2 (dont la seule nouveauté majeure serait l'arrivée du port USB-C soit dit en passant...), les Apple AirPods Max premier du nom restent plus intéressants grâce aux soldes d'été puisqu'ils se négocient actuellement à 449,99 euros au lieu de 629 euros chez Rakuten.

Cela fera quatre ans en fin d’année qu’Apple nous surprenait avec son tout premier casque sans fil, les AirPods Max. Aujourd’hui encore, le succès est toujours au rendez-vous et quand bien même des bruits de couloir font état d’un prochain nouveau modèle sans grosses nouveautés, les AirPods Max premier du nom restent bien plus intéressants grâce aux soldes d’été puisqu’eux non plus n’échappent pas aux réductions. Chez Rakuten, ce casque audio haut de gamme profite d’une remise de 180 euros sur son prix de lancement.

Ce qu’il faut retenir des Apple AirPods Max

Un design réussi et des matériaux nobles

D’excellentes performances sonores

La réduction de bruit active et le mode transparence

Au lieu de 629 euros habituellement, les Apple AirPods Max sont maintenant disponibles en promotion à 449,99 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN30.

Un casque d’élite mais clivant sur certains points

Avec un prix de lancement à plus de 600 €, les Apple AirPods Max ont intérêt à envoyer du lourd et avant de claquer la moitié d’un SMIC dedans, il faut savoir que ce casque se positionne sur un segment deux fois moins cher. Maintenant que c’est dit, voyons ce qui rend ce casque si particulier. Il y a d’abord le design conçu avec des matériaux nobles : acier inoxydable, aluminium anodisé, tissu mesh. C’est joli et c’est confort malgré un poids qui monte à presque 400 grammes vu l’impasse faite sur le plastique qui a l’avantage d’être léger.

Pour ce qui est des commandes, Apple fait le choix des boutons physiques, ce qui n’est pas pour nous déplaire, et d’une Digital Crown, la même que celle de l’Apple Watch mais en plus grosse. Côté autonomie, Apple annonce une durée de 20 heures avec réduction de bruit et audio spatial activés et il est possible de pousser jusqu’à 24 heures sans ces fonctions. Pour la recharge, il faut compter au moins deux heures. Enfin, il faut savoir que les AirPods Max sont accompagnés d’une housse de transport dans lequel le casque se met en veille. Certains y voient le PIRE produit Apple mais laissons à chacun ses considérations esthétiques.

Une qualité sonore au Max, mais…

Les Apple AirPods Max font un sans-faute du côté des performances sonores grâce à un couple de transducteurs de 40 mm mais aussi un moteur muni de deux anneaux magnétiques en néodyme qui limitent efficacement les distorsions. Sans oublier la fameuse puce H1 qui permet de profiter d’une expérience sonore riche et détaillée. Enfin, comme tout produit Apple qui se respecte, on retrouve des fonctionnalités exclusives iOS comme l’audio spatial et une balise géolocalisable sur le réseau Find My d’Apple.

N’oublions pas que si Apple est un acteur majeur du marché des écouteurs sans fil et des casques audio, c’est grâce à la qualité de sa réduction de bruit qui est de même niveau que celle de Bose. À l’aide d’un ensemble de six micros tournés vers l’extérieur, on est coupé de tous les sons ambiants et enfermé dans un monde de silence où seule la musique domine. Enfin, le mode transparence doit lui aussi être salué puisqu’il permet d’entendre autour de soi de façon nette et intelligible, comme si on ne portait pas de casque sur la tête.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Apple AirPods Max.

