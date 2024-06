Samsung TQ55S95D : le dernier-né des TV du géant coréen est déjà en forte promotion pour les soldes

Avec toutes les compétitions sportives à mater cet été, sans compter les nouvelles séries, films, etc..., choisir un nouveau téléviseur ne doit pas se faire à la légère. Pour un TV OLED, il y a LG, mais aussi Samsung qui a récemment renouvelé sa gamme de TV QD-OLED dont le TQ55S95D est un des derniers modèles. Chez Boulanger, cette merveille est soldée à 2 090 euros au lieu de 2 790 euros en temps normal.

C’est souvent durant les soldes d’été que l’on trouve les meilleurs bons plans sur les TV 4K et cette édition 2024 ne fait pas exception. D’autant plus que ce sont les modèles haut de gamme et récents qui profitent des promotions les plus intéressantes, comme ce Samsung TQ55S95D, un TV 4K OLED sorti il y a quelques mois et qui a rapidement fait mouche avec sa dalle OLED recouverte d’un traitement anti-reflets de qualité. Chez Boulanger, ce TV profite d’une baisse de 700 euros en partie grâce à une offre de remboursement.

Les atouts du Samsung TQ55S95D

Dalle OLED 4K avec un filtre anti-reflets exceptionnel

La qualité des couleurs et la luminosité accrue

Taux de rafraîchissement de 144 Hz avec ports HDMI 2.1

Design parfait avec boîtier One Connect

Au lieu de 2 790 euros habituellement, le Samsung TQ55S95D est maintenant disponible en promotion à 2 090 euros chez Boulanger avec cette offre de remboursement de 100 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung TQ55S95D. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un TV OLED avec le meilleur filtre anti-reflets

Leader du marché des TV QLED, Samsung propose également depuis quelques années sa gamme de TV OLED avec filtre Quantum Dots dont la série des S95D est la troisième génération. En plus d’une luminosité accrue, ces dalle revêtent un traitement anti-reflets baptisé Glare Free d’une qualité exceptionnelle. L’écran OLED est réellement mat et conserve tout de même des couleurs éclatantes et une luminosité intense, mais il accuse en revanche des noirs un peu moins profonds. Pour l’upscaling en 4K, on peut compter sur le nouveau processeur NQ4 AI Gen 2.

Ce même processeur prodigue également un traitement audio encore plus performant. Ce TV embarque un système sonore en 4.2.2 de 70 W RMS avec quatre haut-parleurs avant, deux woofers et deux plafonniers. L’ensemble restitue un son ample avec une scène large et précise. Le Samsung TQ55S95D est compatible avec le format Dolby Atmos mais toujours pas le DTS, mais on peut toujours compter sur la synchronisation avec une barre de son Samsung avec Q-Symphony et OTS+ pour pousser l’expérience sonore à son paroxysme.

Tout ce qu’il faut pour la connectique et le gaming

Comme pour les séries précédentes, le Samsung TQ66S95D est accompagné d’un boîtier One Connect qui déporte la connectique, ce qui est pratique si l’on ne veut pas avoir des câbles qui traînent partout dans son salon. En plus du port à relier au téléviseur, on retrouve un port Ethernet, une sortie audio numérique, deux entrées satellite, une entrée antenne, un port pour carte PCMCIA, trois ports USB-A et le Graal : quatre ports HDMI 2.1 dont un compatible eARC. Gamers, chauffez vos manettes car on peut jouer en 4K 120 FPS avec sa console dernière génération et jusqu’à 144 Hz avec son PC gaming.

Enfin, le Samsung TQ55S95D accueille la dernière version de l’OS Tizen pour son interface Smart TV. On retrouve les classiques raccourcis vers les plateformes de SVOD et la compatibilité avec certains assistants vocaux. Tizen est aussi entièrement configurable depuis un smartphone via l’application SmartThings. À l’inverse, tous les objets connectés d’un écosystème domotique peuvent être contrôlés via une interface SmartThings sur la nouvelle page Daily+ inaugurée par cette dernière version de Tizen.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung TQ65S95D.

