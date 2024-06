Decathlon brade à moitié prix ce vélo électrique avec 100 km d’autonomie pour les soldes d’été

Avec le beau temps qui pointe enfin le bout de son nez, on a comme des envies de longues balades en plein air. Autant dire que les soldes d'été tombent à point nommé pour celles et ceux qui cherchaient justement à s'offrir un vélo électrique, d'autant plus que cette fois-ci, Decathlon nous sort le grand jeu. Au lieu de 2 499 euros, le Neomouv Allegria 2 Hydraulique est disponible à 1 299 euros.

Acteur du marché des vélos électriques urbains depuis maintenant une vingtaine d’années, Neomouv est une marque sarthoise proposant un catalogue large et varié. On trouve de tout, du vélo urbain au VTT en passant par le vélo pliant, chacune de ces montures partagent un point commun : des cadres aux couleurs qui détonnent ! Pendant les soldes d’été, un de ces vélos profite d’une belle remise chez Decathlon. Le Neomouv Allegria 2 Hydraulique doté d’une autonomie de 100 km est disponible à moitié prix !

Le Neomouv Allegria 2 Hydraulique en quelques points

Un vélo de ville avec cadre bas pour un meilleur confort

Un moteur de 250 W avec un couple important de 80 Nm

Une batterie de 561 Wh avec autonomie max de 100 km

Au lieu de 2 499 euros habituellement, le Neomouv Allegria 2 Hydraulique est maintenant disponible en promotion à 1 299 euros chez Decathlon. On peut faire encore baisser la facture grâce à une prime de l’État, son montant dépend de votre situation fiscale.

Un VAE conçu pour les balades en ville

Avec son cadre hollandais à enjambement bas, le Neomouv Allegria 2 est sans aucun doute un vélo électrique taillé pour les balades urbaines. Disponible en taille de 26 et de 28 pouces, il garantit une assise droite et confortable avec son guidon légèrement recourbé, d’autant plus que la potence est réglable en hauteur et en profondeur. En revanche, bien qu’il soit en aluminium, ce vélo pèse dans les 26 kg, un critère à prendre en compte si l’on est amené à l’embarquer dans un train ou à le monter dans une cage d’escalier.

Du côté des équipements, le constructeur sarthois opte pour une fourche Zoom CH141 avec un débattement de 45 mm et des éclairages AXA à l’avant et à l’arrière. Côté transmission, on retrouve un dérailleur Shimano Altus à 7 vitesses, un modèle d’entrée de gamme qui pourrait s’user rapidement compte tenu du couple moteur, il faut donc veiller à changer de vitesse le plus souvent possible. Pour ce qui est du freinage, on retrouve des freins Tektro à disques hydrauliques performants et faciles à entretenir.

Les pentes raides ne lui font pas peur

Le Neomouv Allegria 2 est doté d’un moteur développé par le constructeur sarthois, il s’agit d’un Neoassist 2 d’une puissance de 250 W et capable de délivrer un couple de 80 Nm. Autant dire qu’il ne craint pas les rudes montées, grimper les Buttes-Chaumont à Paris ou la Fourvière à Lyon devient une simple formalité. Pour appuyer le conducteur dans ce genre d’effort, l’assistance électrique propose cinq niveaux d’assistance que l’on peut sélectionner sur l’écran de contrôle LCD rattaché au guidon.

Enfin, le Neomouv Allegria 2 embarque une batterie d’une capacité de 561 Wh logée sous le porte-bagages qui serait capable de fournir une autonomie maximale de 100 km selon le constructeur sarthois. Cela veut dire qu’il est effectivement possible d’atteindre cette distance sur une seule charge selon le mode d’assistance privilégié et le dénivelé du parcours, autrement, il faut revoir cette donnée à la baisse. Dans tous les cas, la batterie propose une belle capacité pour un vélo électrique urbain.

