Ninebot F40I : cette trottinette puissante et endurante est à moitié prix pendant les soldes

Si vous souhaitez passer à la mobilité douce et opter pour une trottinette endurante, mais aussi suffisamment puissante pour les déplacements urbains, alors vous pourrez par exemple vous diriger vers la Ninebot Segway KickScooter F40I. La bonne nouvelle, c'est que pendant les soldes, elle est à moitié prix chez Conforama : elle y est donc proposée à 250,90 euros au lieu de 499,99 euros.

Les trottinettes Ninebot de la marque Segway sont des valeurs sûres sur le marché de la mobilité électrique, et au sein du catalogue du constructeur, nombreuses sont les références à proposer une autonomie généreuse, une puissance suffisante pour des déplacements en ville ou encore une conception soignée et rassurante. C’est notamment le cas de la KickScooter F40I, parfaitement taillée pour les trajets du quotidien. Et ce qui la rend encore plus intéressante, c’est sans aucun doute son prix qui diminue de moitié pendant les soldes d’été.

Les points essentiels de la Ninebot Segway KickScooter F40I



Une conception soignée

Une bonne puissance

Une autonomie confortable

D’abord à 599,99 euros, puis réduit à 499,99 euros, la Ninebot Segway KickScooter F40I est désormais proposée à 250,90 euros chez Conforama.

Une trottinette soignée qui rassure sur la route

La Ninebot Segway KickScooter F40I est tout d’abord une trottinette électrique plutôt robuste et stable, qui pèse tout de même son poids, ses 17,8 kg. Son système de pliage s’actionne d’une seule main, ce qui est plutôt rassurant. Ce modèle bénéficie par ailleurs de la certification IPX4, ce qui fait qu’elle ne craint pas les éclaboussures, ni la pluie, mais on vous conseille tout de même de ne pas foncer dans des flaques d’eau, au cas où.

Autrement, on peut aussi compter sur des pneus sans chambre à air de 10 pouces, qui offrent une absorption des chocs plus douce et minimisent le risque de crevaison. Côté freinage, on a droit à un frein avant électronique et à un frein à disque à l’arrière, qui promettent des arrêts en toute sécurité. Une sécurité aussi assurée par le feu avant, le feu arrière, mais aussi les clignotants à l’avant et à l’arrière, ce qu’on ne retrouve pas sur toutes les trottinettes.

Une trottinette urbaine

Cette trottinette électrique est davantage taillée pour les déplacements urbains et délivre pour cela une belle puissance tout en étant bien réactive. Elle est dotée d’un moteur d’une puissance de 350 W et peut même grimper des pentes inclinées jusqu’à 20°. La vitesse maximale de 25 km/h est évidemment atteinte sans souci avec le mode Sport. Deux autres modes sont disponibles : le mode Eco (15 km/h) et le mode Standard (20 km/h max). Ils s’affichent d’ailleurs sur l’écran LED que l’on trouve sur le guidon, et sur lequel on peut également surveiller l’état de la batterie.

En parlant d’autonomie, justement, la F40I renferme une batterie de 367 Wh, qui lui permet, selon la marque, de rouler pendant 40 km avant de devoir passer par la case recharge. Bien sûr, cette distance peut varier en fonction du type de conduite, de la météo ou encore de l’état de la route.

