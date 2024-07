185 €, c’est le super prix soldé de ce moniteur gaming LG de 27″ (QHD, HDR10, 144 Hz)

Le moniteur LG UltraGear 27GN800P-B propose toutes les caractéristiques que les gamers exigeants attendent d'un bon écran gaming. Et pour ne rien gâcher, il est disponible à un super prix pendant les soldes d'été : 184,99 euros au lieu de 294,05 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger).

La recette gagnante d’un bon moniteur gaming est simple : un taux de rafraîchissement élevé, une bonne qualité d’image, une dalle suffisamment grande et quelques fonctionnalités bien choisies pour gagner en fluidité et en réactivité. Le modèle LG UltraGear 27GN800P-B offre justement tout cela, et s’il nous intéresse particulièrement pendant ces soldes d’été, c’est aussi pour son prix, qui chute sous les 190 euros grâce à une réduction et à un code promo.

Ce que propose le moniteur LG UltraGear 27GN800P-B

Une dalle QHD de 27 pouces + HDR10

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Compatible G-Sync et AMD FreeSync Premium

Initialement proposé à 294,05 euros, puis réduit à 199,99 euros, l’écran PC LG UltraGear 27GN800P-B est désormais disponible à 184,99 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo ORDI15.

Une bonne qualité d’image et des contrastes au rendez-vous

Si l’écran PC gamer LG UltraGear 27GN800P-B est idéal pour le jeu, c’est tout d’abord grâce à sa dalle de 27 pouces, soit une grande diagonale qui permet de s’immerger plus facilement dans sa partie, mais aussi grâce à sa définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), laquelle promet une excellente qualité d’image. La technologie d’affichage IPS permet de son côté de profiter d’angles de vision bien ouverts et d’une bonne restitution des couleurs. Ce n’est pas tout : l’écran supporte également le format HDR10, qui offre des images plus détaillées et contrastées grâce à une extension de la plage dynamique. Bref, les gamers apprécieront de ne louper aucun détail visuel dans la partie, dans les zones sombres comme dans les zones plus éclairées.

Concernant l’ergonomie de ce moniteur, sachez que l’inclinaison peut être modulée (-5°/+15°) pour gagner en confort, mais il n’est pas possible de régler la hauteur. Au niveau de sa connectique, on peut compter sur deux ports HDMI, un DisplayPort 1.4 et une sortie casque.

Une excellente fluidité à chaque partie

Comme nous l’avons dit plus haut, le taux de rafraîchissement est un critère important à surveiller avant l’achat d’un écran PC gamer. Ici, c’est un taux de 144 Hz qu’on obtient, ce qui idéal pour obtenir des images bien fluides, sans flou de mouvement. Les amateurs de FPS en quête de réactivité durant les actions qui s’enchaînent rapidement ou encore les fans de jeux de course devraient être comblés. Ajoutons à cela un taux de réponse de seulement 1 ms, pour des combos sans aucun ralentissement.

Enfin, l’écran UltraGear 27GN800P-B prend en charge la technologie VRR AMD FreeSync Premium et propose également une compatibilité avec G-Sync de Nvidia, qui permettent d’éviter les problèmes de tearing, ou déchirures d’écran, et de saccades au cours des parties grâce à la synchronisation du taux de rafraîchissement de l’écran avec le frame rate de la carte graphique. D’autres fonctionnalités sont également mises à disposition, comme le Black Stabilizer, qui augmente l’exposition des endroits sombres, le Dynamic Action Sync, qui se charge de réduire l’input lag, ou encore le Crosshair, qui fixe le point de la cible au centre de l’écran pour gagner en précision.

