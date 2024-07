Lenovo vend au rabais sa tablette avec écran Oled et 120 Hz pendant les soldes

Voilà que l'on entame la deuxième démarque des soldes d'été 2024, et les offres continuent d'être intéressantes, comme avec cette tablette Lenovo : bel écran Oled, autonomie généreuse et performante, la voilà en promotion à 299 euros au lieu de 549 euros habituellement.

Pendant les soldes d’été, il est possible de trouver de bonnes références sur le marché des tablettes au bon rapport qualité-prix. C’est le cas de la Lenovo Tab P11 Pro (2022) qui dispose qui embarque des caractéristiques musclées pour moins de 300 euros aujourd’hui. Avec son design soigné, son autonomie confortable et son bel écran Amoled, cette tablette devient un bon compagnon du quotidien pour lire la presser, le divertissement ou des tâches plus poussées.

Les points positifs de la Lenovo Tab P11 Pro (2022)

Un écran Oled de 11,2″ en définition 2,5K rafraîchi à 120 Hz

Des performances efficaces avec le SoC Mediatek Kompanio 1300T

Une grosse batterie de 8 200 mAh

Vendue au départ à 549,90 euros, la tablette Lenovo Tab P11 Pro (2022) est aujourd’hui soldée à 299,90 euros sur le site du constructeur.

Une tablette faite pour le divertissement

Avec son appellation « Pro », il n’est pas étonnant de retrouver une tablette soignée. La Lenovo Tab P11 Pro (2022) choisit un châssis en aluminium au look bicolore et qui est particulièrement légère, avec un poids de 480 g. Vous n’aurez donc aucun mal à la glisser dans un sac et ainsi l’emmener partout avec vous sans vous épuiser, comme ça peut être le cas avec un ordinateur portable.

À l’avant, on a le plaisir de découvrir un écran de 11,2 pouces qui jouit de la technologie Amoled, avec des noirs profonds et des contrastes infinis. À cela s’ajoute une définition 2,5K (2560 × 1536 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience aussi fluide qu’appréciable. La tablette est agréable à regarder pour vos contenus. Mais attendez-vous à une luminosité faiblarde (420 nits) si vous êtes au soleil.

Endurante et efficace au quotidien

Dans ses entrailles, la Tab P11 Pro (2022) s’appuie sur la puce Kompanio 1300T de MediaTek, un processeur huit cœurs donc, aidé de 8 Go de RAM. Cette configuration assure la plupart des usages classiques comme : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais aussi de lancer des jeux gourmands. Compatible avec un stylet et un clavier détachable, la tablette Android peut très bien vous servir d’outils de travail, et reste efficace pour gérer du multitâche.

Pour finir, l’ardoise tactile de Lenovo est une tablette endurante grâce à sa batterie de 8 200 mAh. D’après le constructeur, elle est capable de tenir jusqu’à 14 heures de lecture vidéo ou 69 heures d’écoute musicale. Quant à la puissance de la recharge, elle est de 20 W, donc il faudra être patient pour pouvoir réutiliser pleinement la tablette.

