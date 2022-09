Lenovo Chromebook, Tab P11 et P11 Pro : un Chromebook et deux tablettes pour les pros

Lenovo dévoile deux tablettes sous Android et un PC sous ChromeOS. Leurs prix s'étalent de 299 à 549 euros.

Lenovo présente une bardée de produits lors de l’IFA 2022. Parmi eux, trois appareils s’adressent en particulier aux professionnels qui cherchent à renouveler leur matériel pour attaquer la rentrée comme il se doit.

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook

Le premier produit qui nous intéresse s’appelle Lenovo IdeaPad 5i Chromebook. Un nom un peu complexe pour un appareil relativement simple : un PC portable sous ChromeOS. Son principal atout, à n’en point douter, réside dans son écran LCD 2,5 K en 120 Hz et 16:10 s’il vous plait. Pour les bourses un peu plus prudentes, une version avec écran FHD en 60 Hz existe également.

Le constructeur avance d’autres points intéressants pour les professionnels : 12 heures d’autonomie, un pavé tactile bien large, la présence d’un pavé numérique ainsi qu’une webcam fullHD pour les visios, aidées en outre par deux haut-parleurs Waves MaxxAudio. La connectivité proposée est tout simplement la meilleure du marché puisqu’on parle ici de Wi-Fi 6E.

Diverses configurations seront proposées, vous permettant de choisir entre un Intel Core i3-1215U ou un Pentium 8505. Le stockage va de même, avec de l’eMMC en 64 et 128 Go ou du SSD en 256 et 512 Go.

Sous Android, de l’Oled, de l’autonomie, voici la Lenovo Tab P11 Pro

Si vous êtes davantage attirés par une tablette sous Android 12 L, les Lenovo Tab P11 et P11 Pro.

Écran Oled de 11,2 pouces, compatible HDR 10+, couvrant toute la gamme des couleurs du DCI-P3, 120 Hz de rafraichissement… On sent que Lenovo a voulu soigner le travail sur l’écran de sa tablette pro. L’expérience de visionnage devrait être au top avec en outre quatre haut-parleurs JBL compatible Dolby Atmos.

Pour alimenter tout cela, Lenovo compte sur une puce MediaTek Kompanio 1300T, un processeur huit cœurs donc, aidé de 8 Go de Ram ainsi qu’un modem compatible Wi-Fi 6. La firme chinoise promet 14 heures d’utilisation en continu. En option, vous pourrez acheter si vous le souhaitez un stylet Lenovo Precision Pen 3. Celui-ci peut s’aimanter à l’arrière de l’appareil et se recharger chemin faisant.

Un modèle moins cher est aussi proposé, la Lenovo Tab P11. Celle-ci se distingue par l’intégration d’un écran LCD et d’une puce un peu moins puissante, la MediaTek G99, aidée de 6 Go de RAM. Fait intéressant, elle est compatible Wi-Fi 6E, ce qui n’est pas le cas du modèle pro.

Une station de charge et une pochette sont vendues séparément. Cette dernière comprend une béquille et un support pour le stylet. Les deux tablettes seront suivies au moins jusqu’à Android 14.

Prix et disponibilités

Le Chromebook Lenovo IdeaPad 5i (16 pouces) à partir de 549 euros et devrait être disponible à partir de septembre 2022.

La Lenovo Tab P11 Pro (2e génération) sera proposée à partir de 499 euros et devrait être disponible à partir de septembre 2022.

La Lenovo Tab P11 (2e génération) débutera à 299 euros et devrait être disponible à partir de novembre 2022

